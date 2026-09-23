Eda Šīrana koncertturnejas skandāls pāraug ģimenes konfliktā - brālēns paziņo: "Viņš nav labs cilvēks"
Eda Šīrana radinieks asi vērsies pret mūziķi, nosaucot viņu par „gļēvuli”. Ģimenes konflikts uzvirmojis laikā, kad nerimst skandāls par repera Macklemore izslēgšanu no Šīrana koncertturnejas pēc viņa izteikumiem Palestīnas atbalstam.
Eda Šīrana brālēns publiski vērsies pret dziedātāju laikā, kad mūziķis turpina izjust plašu kritiku saistībā ar Macklemore izslēgšanu no “Loop” turnejas. Radinieks popzvaigzni nosaucis par „sliktu cilvēku” un „gļēvuli”, paužot gandarījumu, ka, viņaprāt, sabiedrība beidzot sākot saskatīt dziedātāja patieso seju.
35 gadus vecais Šīrans nonācis kritikas krustugunīs pēc tam, kad amerikāņu reperim Macklemore tika lūgts atteikties no dalības Šīrana koncertos ASV. Tas notika pēc Macklemore uzstāšanās Ņūdžersijā, kuras laikā viņš pauda atbalstu Palestīnai. Lai gan Šīrans noliedz, ka būtu bijis iesaistīts šā lēmuma pieņemšanā, daudzi viņu kritizējuši, uzskatot, ka mūziķis ar savu rīcību vai bezdarbību ir līdzatbildīgs notikušajā.
44 gadus vecais Džetro Šīrans tagad paziņojis, ka viņam esot „kauns” par radniecību ar slaveno mūziķi. Eda brālēns sociālajā tīklā “Facebook” rakstīja: „Beidzot tas viss nāk gaismā! Man ir kauns par savu brālēnu Edu un par to, ko viņš ir izdarījis. Beidzot visa pasaule un visi viņa fani redz, kāds viņš patiesībā ir. Viņš nav labs cilvēks. Man nepatīk viņa mūzika, tāpēc nevaru pat teikt, ka viņš ir labs mākslinieks.”
Turpinājumā Džetro apgalvoja, ka pēc tam, kad Eds kļuva slavens, brālēns pret viņu izturējies ļoti netaisnīgi. Džetro pastāstīja, ka agrāk abi skolas brīvlaikos kopā rakstījuši dziesmas. Brālēns uzsvēra, ka tas, ko saka, ir viņa subjektīvais viedoklis, un atzina: „Viņš patiešām ir savtīgs cilvēks, kurš mēdz rīkoties ļaunprātīgi un viltīgi.”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Jau iepriekš Džetro bija atklājis, ka Eda ierakstu kompānijas juristi viņam draudējuši saistībā ar dziesmu “Raise Em Up”. Džetro to kopā ar Edu ierakstījis 2010. gadā, un vēlāk dziesma izskanēja arī 2013. gada filmā “All Stars”.
Vēlāk Džetro ierakstīja dziesmas remiksa versiju, kurā kā līdzautors bija norādīts arī Eds un noformējumā izmantots viņa attēls. Džetro cerēja, ka tas palīdzēs savākt līdzekļus, lai viņa meita Skaila Reina Šīrana varētu sākt savu ceļu mūzikas industrijā.
Tomēr ar Džetro drīz vien sazinājās Eda ierakstu kompānijas “Warner Music” juristi. Viņi brīdināja, ka vērsīsies tiesā, ja Džetro neatteiksies no atsaucēm uz savu slaveno brālēnu saistībā ar šo dziesmu.
Kāpēc pasaule sadusmojās uz Edu Šīranu?
Skandāls sākās pirms nedēļas, kad tika paziņots, ka Macklemore vairs nepiedalīsies atlikušajos astoņos Šīrana koncertos. Arī visi pārējie turnejas iesildošie mākslinieki drīz pēc tam atteicās no dalības, tādējādi paužot atbalstu amerikāņu reperim.
Šīrans uzstāj, ka lēmumu par Macklemore izslēgšanu no turnejas nav pieņēmis viņš. Neilgi pēc skandāla sākuma mūziķis nāca klajā ar paziņojumu: „Pēc Macklemore uzstāšanās manos koncertos Ņūdžersijā gaidāmo turnejas koncertu norises vietu pārstāvji paziņoja, ka atcels koncertus, ja viņš arī turpmāk būs iesildošais mākslinieks.”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
“Man paskaidroja, ka šāda nostāja ir saistīta ar veidu, kādā Macklemore savas uzstāšanās laikā pauda daļu sava vēstījuma, nevis ar visu, ko viņš sacīja. Visu nedēļu daudz runāju ar koncertu norises vietu pārstāvjiem, cenšoties rast kompromisu.”
“Viens no cilvēkiem, ar kuriem runāju, bija Roberts Krafts. Es arī pats piedalījos sarunās ar koncertu rīkotājiem un abu pušu aktīvistiem, cenšoties rast visiem pieņemamu risinājumu, taču koncertu norises vietu un rīkotāju lēmums bija galīgs.”
“Macklemore izslēgšana no turnejas bija tās rīkotāja, nevis mans lēmums. Macklemore līgums par dalību turnejā bija noslēgts ar rīkotāju, nevis ar mani. Es nekad nepieviltu fanus, kuri jau bija saplānojuši koncertu apmeklējumu, un nepamestu arī turnejas komandu, citus iesildošos māksliniekus un mūziķus, kuri paļaujas uz mani, jo tas ir viņu darbs un iztikas avots.”