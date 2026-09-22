20 gadi kopš Stīva Ērvina traģiskās nāves: operators atklāj, ko slavenais krokodilu mednieks pateica pēdējos dzīves mirkļos
Divdesmit gadus pēc slavenā austrāliešu dabas pētnieka un televīzijas personības Stīva Ērvina traģiskās nāves viņa operators un producents Džastins Laions atcerējies liktenīgās dienas notikumus un pēdējos vārdus, ko Ērvins viņam sacījis.
Ērvins, kuru visā pasaulē pazina kā “Krokodilu mednieku”, gāja bojā 2006. gada 4. septembrī, filmēšanas laikā Austrālijas piekrastē saņemot dzeloņrajas dūrienu krūtīs.
Laions dokumentālajā filmā par Stīvu Ērvinu stāsta, ka tajā rītā nekas neliecinājis par gaidāmo traģēdiju. “Pamostoties nevienam nebija ne jausmas, kas mūs tajā dienā sagaida,” viņš atcerējās.
Filmēšanas grupa atradās Kvīnslendas ziemeļos. Sākotnēji bija paredzēts filmēt tīģerhaizivis no Ērvina kuģa “Croc One”, taču, gaidot haizivju parādīšanos, komanda nolēma pameklēt citus jūras dzīvniekus. Kad tika pamanīta liela dzeloņraja, Ērvins un Laions devās ūdenī ar vienu zemūdens kameru.
Operators stāsta, ka kopā ar Ērvinu dzeloņrajas filmējis neskaitāmas reizes un sākotnēji arī šī situācija nešķitusi bīstama. Ērvins peldējis līdzās dzīvniekam, bet pēc tam abi nolēmuši uzņemt vēl vienu kadru – Ērvinam bija jāpeld dzeloņrajai klāt no aizmugures. “Viņš piepeldēja un peldēja tai pāri. Tā nekustējās, bet brīdī, kad Stīvs atradās tieši virs tās, dzeloņraja acīmredzot viņu noturēja par tīģerhaizivi un sāka neprātīgi durt ar asti,” stāstīja Laions.
Ūdens acumirklī piepildījies ar burbuļiem un kustību, tādēļ operators sākotnēji pat neesot redzējis, kas noticis. “Un tad pēkšņi viss apstājās,” viņš atcerējās.
Laions turpinājis filmēt dzeloņraju, bet tad pavērsis kameru atpakaļ pret Ērvinu. Dabaspētnieks jau centies izkļūt no ūdens. “Viņš kliedza: “Tā pārdūra manu plaušu!”” atcerējās operators.
Laions palīdzējis Ērvinam nokļūt uz kuģa. Viņa haki krāsas krekls bijis atvērts, bet no brūces krūtīs stipri plūdušas asinis. Tad Ērvins paskatījies operatoram tieši acīs. “Viņš bija pie samaņas un sacīja man: “Es mirstu,”” asarām acīs atcerējās Laions.
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Kuģa komanda aptuveni 45 minūtes centusies Ērvinu reanimēt, vienlaikus maksimālā ātrumā dodoties salas virzienā, kur bija gaidāma mediķu palīdzība.
Kad Laions ieraudzījis ierodamies helikopteru un mediķus, viņš izjutis milzīgu atvieglojumu un cerējis, ka Ērvinu vēl būs iespējams glābt. Tomēr cerības ilgušas vien dažas sekundes. Pēc Laiona teiktā, mediķi aptuveni desmit sekunžu laikā pēc ierašanās konstatējuši Ērvina nāvi. “Tas bija absolūts izmisums,” viņš sacīja. “Atceros, kā domāju – mana pasaule tikko ir pilnībā mainījusies. Un tā nekad vairs nebija tāda pati.”
Dokumentālajā filmā “Steve Irwin: A Wild Life”, kas veidota 20 gadus pēc viņa nāves, iekļauti iepriekš neredzēti arhīva materiāli un intervijas ar cilvēkiem, kuri Ērvinu pazina un strādāja kopā ar viņu.
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Divdesmit gadus pēc Stīva Ērvina traģiskās nāves viņa ģimene turpina godināt slavenā dabas aizstāvja piemiņu un mantojumu. Viņa atraitne Terija Ērvina emocionālā ierakstā atzina, ka arī pēc divām desmitgadēm sēras joprojām ir viņai līdzās, vienlaikus atceroties ģimenes pēdējās sešas nedēļas kopā ar Stīvu kā īpaši mierīgu un vērtīgu laiku. Arī abu bērni Bindi un Roberts sociālajos tīklos dalījušies ar aizkustinošiem veltījumiem tēvam, uzsverot, ka viņa aizrautība ar savvaļas dabu, līdzjūtība un dzīvesprieks joprojām iedvesmo gan ģimeni, gan miljoniem cilvēku visā pasaulē.
Stīvs Ērvins nomira 44 gadu vecumā. Lai gan lielāko daļu dzīves viņš bija pavadījis, strādājot ar krokodiliem un citiem bīstamiem dzīvniekiem, viņa dzīvību izdzēsa ārkārtīgi rets dzeloņrajas uzbrukums.