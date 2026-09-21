Fani tur aizdomās Čeningu Tatumu: vai aktieris no slepena “Instagram” konta komentējis bijušās līgavas romānu ar Hariju Stailsu?
Sociālajos tīklos izplatījusies neparasta teorija par aktieri Čeningu Tatumu – faniem radušās aizdomas, ka viņš, iespējams, izmantojis anonīmu “Instagram” kontu, lai komentētu savas bijušās līgavas Zojas Kravicas attiecības ar dziedātāju Hariju Stailsu.
Uzmanību piesaistījis konts ar nosaukumu “Nonya Bidness”, kas komentējis tenku konta “DeuxMoi” ierakstus par Kravicu un Stailsu. Vienā no komentāriem konta lietotājs, atsaucoties uz kritiskiem izteikumiem par pāri, rakstīja: “Esmu šeit tikai naida dēļ,” pievienojot smieklu un popkorna emocijzīmes.
Taču vislielāko intrigu radījis fakts, ka kādā brīdī vienīgais šī profila sekotājs bijis pats Čenings Tatums. Tieši tas licis daļai fanu izteikt pieņēmumu, ka “Nonya Bidness” varētu būt aktiera slepenais jeb tā dēvētais “burner” konts – otrais profils, kas tiek izmantots, lai slēptu tā īpašnieka identitāti.
Uzmanību piesaistījuši arī citi agrāk publicēti komentāri. Vienā no tiem tika spriests par Kravicas personību un salīdzinātas viņas attiecības ar Stailsu un iepriekšējās attiecības ar Tatumu. Citā komentārā pieminēta arī Tatuma bijusī sieva, aktrise Dženna Devana, un aizstāvētas aktiera tiesības pēc šķiršanās baudīt brīva vīrieša dzīvi. Tāpat šis konts komentējis ziņas par pašu Tatumu, veltot "Maģiskais Maiks" aktierim ne vienu vien komplimentu.
Situācija kļuva vēl aizdomīgāka pēc tam, kad interneta lietotāji sāka plašāk apspriest iespējamo saikni starp Tatumu un anonīmo kontu. Drīz vien aktieris pārtrauca sekot profilam, arī “Nonya Bidness” vairs nesekoja Tatumam, bet vēl pēc dažām stundām konts tika deaktivizēts.
Čenings Tatums un Zoja Kravica sāka attiecības 2021. gadā un 2023. gada oktobrī saderinājās. Aptuveni gadu vēlāk pāris izšķīrās. Vēlāk Kravica uzsāka attiecības ar bijušo grupas “One Direction” dalībnieku Hariju Stailsu. Pāra attiecības attīstījušās strauji un šā gada aprīlī abi esot saderinājušies.
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