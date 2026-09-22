Nedēļas jaunumi "Tet+" - bīstams ceļojums, mīlas stāsti un spriedzes seriāls
Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ skatieties "Outlander: Blood of My Blood" otro sezonu, filmu "Dantes rokraksts" un kriminālseriālu "American Hostage".
Divi mīlas stāsti
"Outlander: Blood of My Blood" ir britu un amerikāņu drāmas seriāls.
Sekojiet diviem paralēliem mīlasstāstiem, kas risinās divos dažādos laika periodos, – Džeimija Freizera vecāku gaitām Skotijas augstienē 18. gadsimta sākumā un Klēras Bočampas vecāku gaitām Pirmā pasaules kara laikā Anglijā. Šis ir populārā seriāla "Outlander" prīkvels, kas ne tikai paplašina franšīzes vēsturi, bet arī emocionāli sasaista divas ģimenes un to paaudzes.
Seriāls piesaista ar vizuālo autentiskumu – uzņemts reālā Skotijas vidē, rūpīgi izvēlēti kostīmi, un interjeri rada izteikti vēsturisku atmosfēru. "Blood of My Blood" ir emocionāli bagāts, vizuāli iespaidīgs un intelektuāli stimulējošs ceļojums "Outlander" pasaulē.
Bīstamais ceļojums
"Dantes rokraksts" ir gleznotāja un režisora Džūljana Šnābela jaunākais veikums – mistisks detektīvtrilleris.
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Niks, rakstnieks no 21. gadsimta Ņujorkas, dodas bīstamā ceļojumā pēc tam, kad mafijas boss viņam uzdod nozagt paša Dantes Aligjēri sarakstītās "Dievišķās komēdijas" manuskriptu. Tikmēr 14. gadsimtā Dante meklē iedvesmu savam dižākajam darbam. Abus vīriešus neapzināti laika gaitā saista apsēstība ar mīlestību, skaistumu un dievišķo.
Ko darīt?
"American Hostage" ir pavisam jauns amerikāņu kriminālseriāls.
"Emmy" un divu "Zelta globusu" ieguvējs Džons Hemms atveido radio žurnālistu Fredu, kas nejauši kļūst par vienīgo tiltu starp sabiedrību un bruņotu vīrieti, kurš draud ar vardarbību. Šī situācija rada unikālu spriedzi un psiholoģisku dueli. Kā atspoguļot ķīlnieku krīzi un vienlaikus izvairīties no tās, lai kāds mirst?
Seriāls ir balstīts tāda paša nosaukuma podkāstā, kurā jau savulaik Hemms iejutās Freda lomā, aktieris ir arī viens no "American Hostage" producentiem.
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