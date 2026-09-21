Princeses Diānas brālis izsakās par Viljama un Harija konfliktu: “Esmu abu pusē”
Princeses Diānas brālis Čārlzs Spensers pirmo reizi plašāk komentējis ieilgušo konfliktu starp saviem brāļadēliem – princi Viljamu un princi Hariju –, uzsverot, ka nevēlas nostāties neviena no brāļiem pusē.
62 gadus vecais Spensers intervijā BBC, kas sniegta saistībā ar viņa jaunās grāmatas “Swan Song: Diana, My Sister” iznākšanu, norādīja, ka sabiedrībā un medijos esot radies priekšstats, ka viņš vairāk atbalsta Hariju. “Es domāju, ka medijos pastāv priekšstats, ka esmu Harija pusē. Taču es esmu savas mirušās māsas abu dēlu pusē,” sacīja Spensers.
Viņš uzsvēra, ka būtu gatavs palīdzēt abiem brāļadēliem. “Ja kādam no viņiem kaut ko vajadzētu, es būtu līdzās abiem vienādi. Es neiesaistos vienā vai otrā nometnē,” viņš piebilda.
Runājot par Viljama un Harija attiecību sabrukumu, Spensers atzina, ka konfliktam esot “daudz iemeslu abās pusēs”, taču viņš nezinot visas detaļas un nevēloties tajās iejaukties. “Es ceru, ka kādu dienu tas tiks atrisināts,” sacīja Spensers. “Protams, māte vēlētos, lai viņas abi dēli būtu laimīgi kopā un mīlētu viens otru.”
Viljams un Harijs jau ilgāku laiku nav uzturējuši regulārus kontaktus. Kā vēsta britu mediji, viņu pēdējā īsā saruna varētu būt notikusi pēc karalienes Elizabetes II nāves un bērēm.
Intervijā Spensers runāja arī par savu jauno grāmatu un attiecībām ar karali Čārlzu III. Viņš paziņoja, ka zina “daudzas lietas par karali”, kuras apzināti grāmatā nav iekļāvis, jo tās neesot bijušas saistītas ar grāmatas tematiku.
Spensers arī atkārtoti izklāstīja savu versiju par strīdu ar toreizējo princi Čārlzu pēc princeses Diānas nāves 1997. gadā. Pēc Spensera teiktā, viņš iebildis pret to, ka jaunajiem Viljamam un Harijam būtu jāiet aiz mātes zārka bēru procesijā. Sarunas laikā toreizējais princis Čārlzs esot viņam sacījis: “Mēs viņu drīz vien aizmirsīsim.”
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Princese Diāna ar dēliem
Princese Diāna ar dēliem princi Viljamu un princi Hariju.
Bekingemas pils šo Spensera versiju ir apstrīdējusi. Pils paziņojumā norādīts, ka sēras arī pēc daudziem gadiem var ietekmēt cilvēka spriestspēju un atmiņas. Tikmēr Spensers intervijā uzsvēra, ka ir pārliecināts par savu atmiņu un ka Viljamam un Harijam šie apgalvojumi neesot nekas jauns.
Viņš arī pauda bažas par prinča Harija drošību Lielbritānijā, sakot, ka pēc savas māsas Diānas nāves viņš īpaši asi uztver jautājumus, kas saistīti ar aizsardzību. “Es esmu tēvocis, kurš redzēja savu māsu mirstam ļoti, ļoti novēršamos apstākļos. Tāpēc es vienmēr sliektos par labu aizsardzībai,” sacīja Spensers.
Viņa grāmata “Swan Song: Diana, My Sister”, kurā solīts jauns ieskats princeses Diānas dzīvē un attiecībās ar karalisko ģimeni, klajā nāks 22. septembrī.