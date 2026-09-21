Šova "Ufo 60 nokrāsas" pirmizrāde 2026. gada septembrī
Atzīmējot savu 60 gadu jubileju, Ufo skatītājiem sagatavojis īpašu jubilejas izrādi - aizraujošu, ironisku un brīžiem ļoti personīgu ceļojumu no ...
FOTO: jubilejas izrāde ar dziļu vēstījumu - skatītājus ar savām "60 nokrāsām" smīdina jokdaris Ufo
Atzīmējot savu 60 gadu jubileju, Ufo skatītājiem sagatavojis īpašu jubilejas izrādi - aizraujošu, ironisku un brīžiem ļoti personīgu ceļojumu no astoņdesmitajiem līdz mūsdienām. Sestdien, 19. septembrī, kinoteātrī "Splendid Palace" notika "Ufo 60 nokrāsas" pirmizrāde.
Ufo humors nekad nav bijis tikai klasisks - tas balansē starp ironiju, pašironiju un melnā humora notīm, ļaujot pasmieties ne tikai par apkārt notiekošo, bet arī pašam par sevi. Jaunā izrāde ir ar raksturu, enerģiju un cilvēcīgu pēcgaršu. Tas ir stāsts par vienaudžiem, jaunības dullumu, dzīves spožumu un postu, par laikiem, kuros uzaugām, un cilvēkiem, kurus sastapām.
Izrādes laikā skatītāji piedzīvo humoristiskus stāstus dažādu “radio raidījumu” formātā - sākot no melnā humora topiem un absurdām dzīves situācijām līdz atmiņām par astoņdesmitajiem, deviņdesmitajiem, divtūkstošjiem, ikdienas darbu, vistu audzēšanu, galdniecību, mājražošanu, naudas lietām un citām negaidītām tēmām. Vakaru papildina iestudēti skeči, improvizācija, dzejas lasījumi, viktorīnas un, protams, muzikāli elementi.