Luvrā aiztur divus vāciešus, kas Luvrā pie Mona Lizas nolēma "papildināt" muzeja kolekciju
Parīzes Luvras muzejā aizturēti divi Vācijas pilsoņi, kuri zālē, kurā izstādīta Leonardo da Vinči slavenā glezna "Mona Liza", pie sienas pielīmēja divas savas gleznas.
Vīrieši savus "mākslas darbus", kas bija 30x40 cm lieli pielīmēja pie sienas ar līmlenti. Vienā no tām bija attēlots bruņās tērpies akcijas dalībnieks, bet otrā – abi vīrieši kopā ar kādu sievieti. Muzeja apsardzes darbinieki abus vīriešus nekavējoties aizturēja un izsauca policiju. Likumsargi viņus arestēja par kaitējuma nodarīšanu muzejam mazā mērogā.
Policijas iztaujāti, vācieši paskaidroja, ka to esot darījuši „joka pēc”, tomēr tagad viņus gaida tiesas prāva.
Mona Liza incidentā nav cietusi. Slavenā glezna atrodas aiz bieza aizsargstikla. Tikmēr Luvras apsardze pašlaik strādā pastiprinātas uzmanības apstākļos, jo Francijas muzejos un galerijās notikušas vairākas zādzības. Šie gadījumi izgaismojuši nepilnības kultūras iestāžu drošības sistēmās un raisījuši bažas, ka noziedzīgi grupējumi muzejus varētu uzskatīt par viegliem uzbrukuma mērķiem.
Aizvadītā gada oktobrī gaišā dienas laikā tika apzagts arī Luvras muzejs – zagļi nolaupīja astoņas rotaslietas miljoniem dolāru vērtībā. Lai gan saistībā ar šo noziegumu aizturēti četri cilvēki, nozagtās vērtības joprojām nav atrastas. Zādzība atklāja vairākas Luvras drošības sistēmas nepilnības, tostarp novecojušu videonovērošanas aprīkojumu. Daudzas problēmas bija konstatētas jau 2019. gadā veiktā auditā, taču tā ieteikumi netika īstenoti.
Pagājušajā gadā Luvru apmeklēja aptuveni deviņi miljoni cilvēku – ievērojami vairāk, nekā muzejs sākotnēji paredzēts uzņemt. Pārāk lielais apmeklētāju skaits radījis drūzmēšanās problēmas. Francijas prezidents Emanuels Makrons maijā paziņoja par vērienīgu Luvras pārbūvi. Tās laikā paredzēts izveidot atsevišķu telpu Monai Lizai, kā arī jaunu muzeja ieeju.