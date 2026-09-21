27 gadu vecumā miris Sindijas Kraufordes vienīgais dēls Preslijs Gerbers
Svētdien, 20. septembrī, 27 gadu vecumā miris modelis Preslijs Gerbers – supermodeles Sindijas Kraufordes un uzņēmēja Randa Gerbera dēls, kā arī modeles un aktrises Kajas Gerberes vecākais brālis.
Saskaņā ar Losandželosas apgabala tiesu medicīnas eksperta informāciju Preslijs miris rehabilitācijas centrā. Autopsija vēl nav noslēgta, līdz ar to viņa nāves cēlonis pagaidām nav oficiāli paziņots. „Ģimene šajā ļoti smagajā un sāpīgajā laikā lūdz izturēties ar cieņu pret tās privātumu,” paziņojis Kraufordes, Randa Gerbera un Kajas Gerberes pārstāvis.
Preslijs, kurš dzimis 1999. gadā Beverlihilsā, modeļa darbam pievērsās pusaudža vecumā. Piecpadsmit gadu vecumā viņš noslēdza līgumu ar aģentūru "IMG Models", bet vēlāk piedalījās "Moschino" un "Dolce & Gabbana" modes skatēs, kā arī "Calvin Klein" reklāmas kampaņā. Par saviem pirmajiem soļiem uz mēles Preslijs savulaik stāstīja ar humoru: „Mana vienīgā doma tolaik bija – nepakrist uz mēles. Es sev teicu: lūdzu, nepaklūpi, vienkārši tiec līdz galam.” 2018. gadā viņš žurnālam "People" atzina, ka darbošanās modes industrijā kopā ar māsu Kaju ļāvusi justies „daudz mazāk vientuļam”.
Bet pēdējos gados Preslijs arvien atklātāk runāja par savu garīgo veselību un atkarību izraisošu vielu lietošanu. Sociālajā tīklā "Instagram" viņš publicēja video sēriju "Mental Health Mondays", kurā stāstīja par atveseļošanos, veselīgu paradumu veidošanu un spēju atrast kopīgu valodu ar citiem cilvēkiem, kuri piedzīvo līdzīgas grūtības. „Esmu cīnījies ar garīgās veselības problēmām, depresiju un citām ar to saistītām grūtībām. Ja spēšu palīdzēt kaut vienam cilvēkam izkļūt no vietas, kurā reiz atrados es, ar to man pietiks,” viņš sacīja podkāstā Studio 22.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Preslijs uzsvēra, ka garīgās veselības saglabāšana viņam bijusi nepārtraukta cīņa. „Tas ir darbs 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā. Es vēlos palīdzēt cilvēkiem, kuri cieš no depresijas vai cīnās ar kaut ko tādu, kas negatīvi ietekmē viņu dzīvi. Tas var būt jebkas, un es nevienu nenosodu.” Viņš arī pauda cerību, ka, publiski runājot par paša pieļautajām kļūdām, spēs pasargāt citus: „Esmu daudz ko redzējis un daudz ko iemācījies. Ceru, ka dažas kļūdas būšu pieļāvis citu vietā, lai viņiem tās nebūtu jāatkārto.”
2025. gada nogalē Preslijs atklāja, ka pēc vairākiem zaudējumiem jūtas vientuļš un lieto medikamentus panikas lēkmju ārstēšanai. „Vēlos, lai cilvēki saprastu, ka viņi nav vieni, jo arī es lielāko daļu laika tā jūtos,” viņš sacīja nu jau dzēstā video.
Arī Kaja Gerbere 2026. gada septembrī žurnālam "Vogue" bija stāstījusi par brāļa ilgstošo cīņu ar narkotiku atkarību un tās ietekmi uz visu ģimeni. Viņa Preslija atklātību raksturoja kā atsvaidzinošu. „Mani vecāki gandrīz visu mūsu dzīvi bijuši ļoti privāti un neko neatklāja ārpasaulei. Bet tagad mums ir šis absolūtais skolotājs – mans brālis –, kurš apgalvo: „Es visu priekšā būšu vienkārši cilvēks.” No pasaules iespējams noslēpt tikai tik daudz. Mēģinot kaut ko noslēpt, cilvēkam rodas sajūta, ka jūs par viņu kaunaties,” sacīja Kaja.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas