56 gadu vecumā miris “Barely Breathing” izpildītājs Dankans Šeiks
56 gadu vecumā miris amerikāņu dziedātājs, dziesmu autors un komponists Dankans Šeiks, kurš plašākai publikai kļuva pazīstams ar 1996. gada hitu “Barely Breathing”, bet vēlāk guva ievērojamus panākumus Brodvejā ar mūziklu “Spring Awakening”.
Šeiks nomira ceturtdien orgānu mazspējas dēļ, laikrakstam “The New York Times” apstiprinājusi viņa māte Sūzena Šeika. “Ar dziļām skumjām apstiprinām Dankana Šeika aiziešanu. Pasaule ir zaudējusi unikālu talantu un ārkārtīgi ietekmīgu balsi mūzikā un teātrī,” teikts piektdien mākslinieka sociālo tīklu kontos publicētajā paziņojumā.
Tajā uzsvērts, ka Šeiks bijis tēvs, vīrs, dēls, brālis un draugs, kuru tuvinieki atcerēsies viņa jūtīguma, asprātības, inteliģences un gara dziļuma dēļ.
Jau trešdien Šeika pārstāvji bija paziņojuši, ka mūziķis atrodas mediķu aprūpē kritiskā, taču stabilā stāvoklī. Plašāka informācija par viņa veselības problēmām toreiz netika sniegta.
2026. gada vasarā Šeiks vairākkārt sociālajos tīklos bija publicējis fotogrāfijas no slimnīcas, taču savu diagnozi vai veselības problēmu raksturu publiski neatklāja.
Šeika pazīstamākā dziesma “Barely Breathing” tika izdota 1996. gadā un ASV “Billboard Hot 100” topā pavadīja 55 nedēļas, sasniedzot 16. vietu. Par šo dziesmu viņš 1998. gadā tika nominēts “Grammy” balvai kategorijā “Labākais vīriešu popmūzikas vokālais izpildījums”. Vēlāk par vienu no nozīmīgākajiem posmiem viņa karjerā kļuva muzikālais teātris. Šeiks komponēja mūziku mūziklam “Spring Awakening”, kura dziesmu tekstus sarakstīja Stīvens Seiters. Iestudējums Brodvejā piedzīvoja 859 izrādes un saņēma astoņas “Tony” balvas, tostarp kā gada labākais mūzikls, kā arī “Grammy” balvu par labāko muzikālā teātra albumu.
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“Spring Awakening” oriģināliestudējums palīdzēja karjeru sākt vairākiem vēlāk plaši pazīstamiem aktieriem, tostarp Džonatanam Grofam, Lī Mišelai, Džonam Galaheram junioram un Gideonam Glikam.
Šeiks komponēja mūziku arī mūziklam “American Psycho”, kas vispirms tika iestudēts Londonā, bet 2016. gadā nonāca Brodvejā. Viņa darbu vidū ir arī “Whisper House”, “Legerdemain” un 2022. gadā izdotais albums “Claptrap”.
Dankans Šeiks dzimis 1969. gadā Montklērā, Ņūdžersijā. Viņš bērnību pavadīja Ņūdžersijā un Dienvidkarolīnā, jau agrā vecumā sāka spēlēt ģitāru un 12 gadu vecumā ieguva savu pirmo sintezatoru.