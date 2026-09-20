Skat, kā izaugusi! Heidena Kristensena un Reičelas Bilsones meita debitē uz sarkanā paklāja
Aktieru Heidena Kristensena un Reičelas Bilsones meita Briāra Rouza gadiem tikusi turēta prom no sabiedrības uzmanības, taču nu 11 gadu vecumā viņa pirmo reizi kopā ar slaveno tēti izgājusi uz sarkanā paklāja.
45 gadus vecais “Zvaigžņu karu” aktieris Heidens Kristensens 19. septembrī Losandželosā apmeklēja zvaigžņoto “Lucas Museum of Narrative Art” atklāšanas vakaru, un šoreiz viņam līdzās bija īpaša pavadone – 11 gadus vecā meita Briāra Rouza Kristensena. Tēvs un meita fotogrāfiem pozēja, sadevušies rokās. Kristensens pasākumam bija izvēlējies “Lucasfilm” T kreklu, žaketi un džinsus, savukārt Briāra bija tērpusies baltā mežģīņu kleitā.
Meitenes parādīšanās izraisīja īpašu uzmanību, jo gan Kristensens, gan viņa bijusī partnere Reičela Bilsone līdz šim centušies meitu pasargāt no pastiprinātas publicitātes.
Kristensens un Bilsone iepazinās, kopā strādājot pie 2008. gada filmas “Lēcējs”. Pāris sāka attiecības 2007. gadā, bet pēc gada kopā ieradās uz “Met Gala” sarkanā paklāja. Savulaik tika ziņots arī par abu saderināšanos. Attiecības gan nebija vienkāršas – 2010. gadā pāris uz laiku izšķīrās, vēlāk atkal sagāja kopā. 2014. gada oktobrī pasaulē nāca viņu meita Briāra Rouza. Vēlāk Kristensens un Bilsone attiecības izbeidza pavisam, tomēr abi saglabājuši labas attiecības un kopīgi audzina meitu.
Interesanti, ka Briāra jau agrāk izrādījusi interesi par savu vecāku profesiju.
2015. gadā Bilsone podkāstā “Betches Moms” atklāja, ka meita vēloties kļūt par aktrisi. Pašu Bilsoni šī doma gan īpaši neiepriecināja. “Es domāju – kā mums ar to rīkoties? Mūsu galvenā izvēle būtu turēt viņu no tā visa pēc iespējas tālāk un ilgāk,” toreiz stāstīja aktrise.
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Bilsone atzina, ka meita apzinās – gan viņas mamma, gan tētis ir aktieri, taču īsti neizprot vecāku slavas mērogu.
Heidens Kristensens vislabāk pazīstams ar Anakina Skaivokera lomu “Zvaigžņu karu” franšīzē. Taču vēl 2023. gadā aktieris atklāja ko visai pārsteidzošu – viņa paša meita slavenās filmas nebija redzējusi. “Viņa zina, ka es esmu ‘Zvaigžņu karos’ un spēlēju šo tēlu, bet viņa to vēl nav redzējusi,” sarunā ar aktieri Djego Lunu stāstīja Kristensens.
Viņš skaidroja, ka mēģina saprast, ar kuru filmu vislabāk sākt, jo dažas “Zvaigžņu karu” ainas viņam šķiet pārāk satraucošas bērnam.