Princeses Diānas brālis saskata satraucošas paralēles: Harija un Meganas pieredze atgādinot to, ko piedzīvoja Diāna
Princeses Diānas brālis grāfs Čārlzs Spensers paziņojis, ka mediju attieksmē pret princi Hariju un Meganu Mārklu saskata satraucošas līdzības ar to, ko savulaik piedzīvojusi viņa māsa. Intervijā BBC viņš preses radīto spiedienu nodēvējis par “vēzim līdzīgu ietekmi” cilvēka dzīvē.
Runājot savā Altorpas īpašumā, Spensers tika vaicāts, vai, viņaprāt, Diāna spētu identificēties ar uzmanību un kritiku, ko mūsdienās piedzīvo Saseksas hercogs un hercogiene. “Ja paskatās uz rakstiem tabloīdos par Diānu vai Hariju un Meganu, tie var būt patiešām, patiešām nepatīkami,” sacīja Spensers.
Viņš piebilda, ka cilvēkiem vajadzētu mācīties no tā, ko savulaik nācās piedzīvot Diānai. “Es neesmu šeit, lai runātu Harija un Meganas vārdā, bet ikvienam, kurš šādā veidā tiek grauts katru dienu, tam noteikti ir jābūt kā vēzim līdzīgai ietekmei uz dzīvi,” sacīja Spensers.
Grāfs intervijā atcerējās arī savas māsas reakciju uz negatīvo publicitāti. Viņš stāstīja, ka redzējis Diānas “izmisuma asaras”, ko izraisījusi mediju uzmanība un kritika, un uzsvēra, ka viņa bijusi ļoti jūtīga pret sabiedrības nosodījumu.
Pēc Spensera teiktā, Diānu nemitīgā kritika “ļoti, ļoti nomāca”. Viņaprāt, ir skumji tagad saskatīt līdzīgas iezīmes tajā, kā mediji izturas pret viņa māsasdēlu princi Hariju un viņa sievu Meganu.
Vienlaikus Spensers noraidīja priekšstatu, ka būtu nostājies tikai Harija pusē konfliktos, kas pēdējos gados skāruši britu karalisko ģimeni. “Es esmu savas mirušās māsas abu dēlu pusē,” uzsvēra Spensers, piebilstot, ka būtu gatavs palīdzēt gan Harijam, gan princim Viljamam.
Princis Harijs un Megana vairākkārt publiski kritizējuši Lielbritānijas tabloīdus un mediju radīto spiedienu.
2021. gada intervijā Oprai Vinfrijai Harijs britu tabloīdu vidi raksturoja kā “toksisku”, savukārt Megana pāra dokumentālajā seriālā 2022. gadā sacīja, ka jutusi – neatkarīgi no tā, ko viņa darītu, mediji tik un tā meklētu veidu, kā viņu “iznīcināt”.
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Harijs pēdējos gados arī iesaistījies vairākās tiesvedībās pret britu preses izdevējiem. Vienā no prāvām pret “Mirror Group Newspapers” tiesa lēma viņam par labu, savukārt strīds ar “News Group Newspapers” noslēdzās ar vienošanos, kompensācijas izmaksu un atvainošanos. Citā privātuma lietā pret laikraksta “Daily Mail” izdevēju Harijs kopā ar vairākiem citiem sabiedrībā zināmiem cilvēkiem gan piedzīvoja zaudējumu.
Spensera intervija izskan laikā, kad starp viņu un Bekingemas pili izvērties vēl viens ass strīds. Diānas brālis apgalvojis, ka pēc princeses nāves 1997. gadā toreizējais princis Čārlzs telefonsarunā esot sacījis, ka cilvēki Diānu “drīz vien aizmirsīšot”. Pils šo Spensera atmiņu versiju apstrīdējusi, norādot, ka sēras pēc māsas nāves var ietekmēt cilvēka atmiņu, spriestspēju un notikumu uztveri.
Spensers gan no saviem vārdiem neatkāpjas. “Es saku patiesību,” BBC intervijā uzsvēra grāfs. Viņš apgalvoja, ka savas dzīves laikā ar princi Čārlzu telefoniski runājis tikai divas reizes, tāpēc konkrēto sarunu atceroties īpaši spilgti.
Reaģējot uz karaļnama atbildi, Spensers intervijā retoriski vaicāja: “Vai viņš ir nikns? Vai arī apkaunots?”
Vēlāk sarunā ar britu presi viņš pat apsūdzēja karali psiholoģiskā manipulācijā, norādot, ka karaļnama paziņojums, viņaprāt, netieši mēģinājis viņu padarīt par meli.
Princese Diāna gāja bojā autoavārijā Parīzē 1997. gada 31. augustā. Viņas bērēs Spensers jau toreiz asi kritizēja medijus, apsūdzot tos nemitīgā mēģinājumā viņa māsu “nogāzt no troņa” sabiedrības acīs.