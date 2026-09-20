“Welcome to the jungle!” Jaunatklātu čūsku nosauc “Guns N’ Roses” ģitārista Sleša vārdā
Rokmūziķa Sleša vārds tagad iemūžināts ne tikai mūzikas vēsturē, bet arī dzīvnieku pasaulē. Zinātnieki jaunatklātai čūsku sugai no Jaungvinejas devuši nosaukumu Lielaphis slashi – par godu grupas “Guns N’ Roses” slavenajam ģitāristam.
Aptuveni 71 centimetru garā sarkanbrūnā čūska pirmo reizi tika atrasta Jaungvinejas mežos jau 2006. gadā. Sākotnēji pētnieki pat nenojauta, ka viņu rokās nonākusi zinātnei līdz šim neaprakstīta suga. Tikai vēlāk, veicot ģenētiskās analīzes un salīdzinot čūskas zvīņas un citas fiziskās pazīmes ar radniecīgām sugām, izdevās apstiprināt, ka tā patiešām ir atsevišķa suga.
Neparastais nosaukums nav izvēlēts tikai mūziķa slavas dēļ. Slešs, īstajā vārdā Sols Hadsons (Saul Hudson), jau kopš bērnības aizraujas ar rāpuļiem un gadu gaitā atbalstījis zooloģiskos dārzus, muzejus un dabaszinātnes kā nozari. Viņš pats atzinis, ka jūtas pagodināts par savā skatuves vārdā nosaukto čūsku un nekad nav iedomājies, ka reiz piedzīvos šādu brīdi.
Jaunatklātā čūska ir aktīva galvenokārt naktīs un cilvēkiem nav bīstama. Zinātnieki pieļauj, ka tās lielie zobi mutes aizmugurējā daļā palīdz notvert nelielas ķirzakas un baroties ar citu rāpuļu olām. Par sugas dzīvesveidu gan vēl zināms salīdzinoši maz, jo šīs čūskas savvaļā ir grūti novērot.