Rīgas Doma kora skolas gospeļkoris triumfē prestižajā Baltijas jūras konkursā
Starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss noslēdzies ar panākumu Latvijas dziedātājiem. Galveno balvu jeb “Grand Prix” šogad izcīnījis Rīgas Doma kora skolas gospeļkoris.
Kopš 2024. gada Jūrmalā notiekošais konkurss ir viens no sešiem apvienības "European Grand Prix for Choral Singing" (EGP) oficiālajiem posmiem. Tādējādi Rīgas doma kora skolas gospeļkoris ieguvis iespēju piedalīties EGP finālā Itālijā 2027. gada augustā.
Par 9. Starptautiskā Baltijas jūras koru konkursa "Grand Prix" titulu un iespēju iekļūt EGP finālā sacentās jauniešu koris "Kivi", vīru koris "Homme", kamerkoris "E STuudio", sieviešu koris "Kyn", sieviešu koris "Embla", bērnu koris "Lastivka", Manilas kamerkoris un Rīgas Doma kora skolas gospeļkoris.
Lai veicinātu latviešu oriģinālmūzikas izpildījumu starptautiskā kormūzikas vidē, ik gadu konkursam tiek pasūtīts latviešu komponista jaundarbs. Šī gada obligātā skaņdarba "When I Was Born" autors ir Raimonds Tiguls.
Konkursa dalībnieki sacenšas gan obligātās, gan izvēles programmas pusfināla kategorijās, kā arī Grand Prix finālā, kuru sniegumu vērtē starptautiska profesionāla žūrija.