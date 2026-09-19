Eds Šīrans gatavojas pirmajam koncertam kopš skandāla ar reperi Macklemore
Britu mūziķis Eds Šīrans sestdien, 19. septembrī, Filadelfijā aizvadīs savu pirmo koncertu kopš repera Macklemore izslēgšanas no viņa tūres. Lēmums izraisījis plašu rezonansi gan mūziķu, gan fanu vidū.
Macklemors no Šīrana tūres tika izslēgts 14. septembrī pēc tam, kad septembra sākumā koncerta laikā Ņūdžersijā viņš publiski pauda atbalstu palestīniešiem un izpildīja dziesmu, kurā kritizētas Izraēlas militārās darbības Gazā.
Šīrans norādījis, ka lēmumu par Maklemora izslēgšanu pieņēmis tūres organizators “Messina Touring Group”, nevis viņš pats. Mūziķis sacīja, ka respektē Macklemora tiesības iestāties par to, kam viņš tic, taču pats nevēlas izmantot savu profesionālo platformu politiskiem paziņojumiem.
Savukārt Macklemors paudis, ka Šīrans nonācis sarežģītā situācijā, taču kritizējis viņu par neieņemtu nostāju.
Pēc Macklemora aiziešanas no tūres vairāki iepriekš izziņotie Šīrana atbalsta mākslinieki, tostarp Finneas, Lukas Graham un Ārons Rovs, paziņoja par izstāšanos no tūres, paužot atbalstu palestīniešiem.
Tikmēr sestdien pie Filadelfijas stadiona, kur notiks Šīrana koncerts, palestīniešu atbalsta grupas plāno protestu.
Šīrana koncerts Filadelfijā ir pirmais pēc Macklemora izslēgšanas no tūres. Šīrana ASV turnejā paredzēti vēl desmit koncerti līdz novembrim.