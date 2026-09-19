“Tā ir necieņa pret viņas piemiņu!” Brižitas Bardo atraitnis nosoda plānoto aktrises personīgo mantu izsoli
Franču kinozvaigznes Brižitas Bardo atraitnis Bernārs d'Ormāls sestdien nosodīja plānoto izsoli, ko organizē Bardo dzīvnieku labturības fonds un kurā tiks pārdoti simtiem aktrises privāto lietu.
Izsolē tiks piedāvāti vairāk nekā 300 priekšmetu, arī portreti, flamenko ģitāra, baleta svārki, ikdienas lietas, smaržu flakoni un citi tualetes galdiņa piederumi. Vairāksolīšana notiks pirmdien Parīzes izsoļu namā "Drouot".
"Tās ir personīgās lietas. Kāpēc rīkot šo izsoli? Dzīvnieku labā? Tas ir joks," d'Ormāls sacīja ziņu aģentūrai AFP, piebilstot, ka tā ir "necieņa pret Brižitas piemiņu".
"Visu to varēja saglabāt līdz brīdim, kad cilvēki varēs apmeklēt "La Madrague", viņš pauda, izsakoties par Bardo slaveno māju Sentropēzā. Aptuveni trīs ceturtdaļas priekšmetu ir no Bardo Parīzes dzīvokļa, bet pārējie - no "La Madrague".
Aktrises mantas būtu jāsaglabā kā daļa no viņas mantojuma, nevis jāpārdod, lai piesaistītu līdzekļus viņas izveidotajam fondam, sacīja d'Ormāls, piebilstot, ka Bardo "nebūtu piekritusi šai izsolei".
Brižitas Bardo fonds noraidīja šo kritiku, norādot, ka izsole tika apstiprināta valdes sēdē jūnijā, kurā piedalījās arī Bardo atraitnis, kas tolaik bija fonda prezidents. Tomēr d'Ormāls skaidroja, ka viņš nebija sapratis, ka izsolē tiks iekļauti tik personīgi priekšmeti.
Šis strīds izcēlās dažas dienas pēc tam, kad viņš tika atcelts no fonda vadītāja amata, kuru viņš ieņēma kopš zvaigznes nāves decembrī.
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85 gadus vecais vīrietis, kurš joprojām ir fonda valdes loceklis, sūdzējās arī par to, ka vairs nevar brīvi apmeklēt "La Madrague". "Es tur esmu dzīvojis 35 gadus, un tagad viņi mani izmet ārā. Tas gan ir kaut kas," sacīja d'Ormāls.