Vai Lelde Dreimane jau kopā ar citu Artūru?
Aktrise Lelde Dreimane, kura iepriekš bija attiecībās ar uzņēmēju Artūru Bernātu, tagad manīta kopā ar viņa vārdabrāli – Artūru Andersonu. Dreimane un Andersons kopā redzēti, baudot kafiju un desertu, Lelde pozējusi arī pie Artūra profilā redzama auto.
Artūrs Andersons par Leldi ir apmēram piecus gadus jaunāks, liecina publiski pieejamā informācija. Lai gan Andersona attiecību statuss sociālajā platformā "Facebook" norādīts kā “brīvs”, viņa "Instagram" kontā publiskotais liek domāt, ka abu starpā varētu būt izveidojies kas vairāk par vienkāršu pazīšanos, šonedēļ raksta žurnāls "Kas Jauns".
Kādā no attēliem Andersons redzams kafejnīcā kopā ar aktrisi, bet citā atsevišķi publicētā fotogrāfijā Lelde pozē pie sarkanas automašīnas. Tas pats auto redzams arī vienā no Andersona foto, radot iespaidu, ka abi pārvietojušies ar vienu transportlīdzekli.
Abu kopīgās gaitas sociālajos tīklos gan pagaidām nav publiski komentētas. Andersonu ar Dreimani saista arī profesionālā pagātne. 2017. gadā viņš aptuveni deviņus mēnešus strādājis Dailes teātra video departamentā. Šajā pašā teātrī Lelde tolaik, jau kopš 2015. gada, bija nodarbināta kā aktrise, līdz šā gada sākumā viņai piedāvāja pāriet ārštatā.
Pašlaik Andersons darbojas uzņēmējdarbībā, iepriekš viņš vairākus gadus strādājis Latvijas Sabiedriskajā medijā tehniskajā jomā. Sociālajos tīklos redzams, ka jaunais vīrietis arī dzied un spēlē ģitāru. Artūrs ir pazīstams arī ar Leldes jaunāko māsu Lieni Dreimani. Liene sabiedrībā vairāk izcēlusies ar saviem publiskajiem izteikumiem par dažādiem politiskajiem procesiem Latvijā, agrāk arī pati sapņojusi par aktrises profesiju. Tādējādi Andersons Leldes dzīvē nav gluži nejaušs svešinieks – viņus vieno gan kopīga profesionālā vide, gan pazīšanās ar aktrises ģimeni. Vai abu attiecības ir romantiskas, pagaidām nav zināms, taču viņu kopīgā parādīšanās sociālajos tīklos šādas runas tikai pastiprina. Plašākus komentārus par savām attiecībām Lelde Dreimane žurnālam "Kas Jauns" atteicās sniegt.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Savukārt iepriekš Leldes dzīvē nozīmīgu vietu ieņēma uzņēmējs Artūrs Bernāts, ar kuru Dreimane iepazinās, piedaloties iepazīšanās šovā "Randiņš ar divām". Lai arī šova finālā Lelde viņu neizvēlējās, pēc filmēšanas Itālijā abu attiecības turpinājās, un jau 2026. gada sākumā pāris publiski apstiprināja savu mīlestību. Attiecības gan nebija ilgas. Pavasarī kļuva zināms, ka pāris sāk dzīvot atsevišķi, bet abi vēl centās saprast, vai attiecības iespējams saglābt. Viņu nesaskaņas nonāca arī realitātes šova "Laimīgie laiku(s) neskaita" uzmanības centrā, kur abi atklāti runāja par atšķirīgajiem dzīves ritmiem. Līdz vasarai kļuva arvien skaidrāks, ka abu kopīgais ceļš tuvojas noslēgumam. Bernāts publiski runāja par vilšanos attiecībās un atzina, ka ir lietas, kuras viņam bijis ļoti grūti piedot, savukārt aktrise stāstīja par pieredzēto vilšanos un nesaskaņām kopdzīvē.