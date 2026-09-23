Aktrise Marta Lovisa Jančevska šovasar atpūtās sportojot un ceļojot
Aktrise Marta Lovisa Jančevska vasarā vairāk pievērsusies sev un sportiskām aktivitātēm. Viņa trenējusies pie sava trenera Konstantīna, kā arī devusies uz Gruziju un Spāniju pie draudzenes.
“Pēc tam kad biju aizbraukusi divos ceļojumos, man gribējās vairāk vērsties uz iekšu – trenēties, atpūsties, ēst,” par savu vasaras ritmu žurnālam "Kas Jauns" pastāstījusi aktrise. Pēc intensīvās sezonas viņa vēlējusies nedaudz piebremzēt un vairāk pabūt ar sevi. Vasarā aktrise daudz laika pavadījusi pie dabas un braukusi uz jūru. Viņa arī lasījusi, taču šoreiz priekšroku devusi detektīvromāniem, kas ļauj vakarā izvēdināt galvu.
Martai Lovisai patīkot arī aizbraukt pie mammas aktrises Zanes Jančevskas un pavadīt laiku ar ģimenes suni. “Savs mājdzīvnieks man varbūt būs pēc kādiem desmit gadiem, kad būšu nomierinājusies, bet man patīk samīļot mammas suni,” ar smaidu saka talantīgā aktrise.
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