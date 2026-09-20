Atklāts Lady Gaga pirmā bērna dzimums un vārds
Dziedātāja Lady Gaga un viņas līgavainis Maikls Polanskis 9. jūnijā kļuva par vecākiem savam pirmajam bērnam, un tagad atklāts vairāk informācijas par ģimenes pieaugumu.
Jaunākā informācija liecina, ka pārim piedzimusi meitiņa, kurai dots vārds Rouza Bīna Polanska (Rose Bean Polansky).
Ko varētu nozīmēt Lady Gaga meitas vārds?
Vārdam Rouza varētu būt dziļi personiska nozīme popzvaigznes dzīvē. Dziedātājai uz muguras ir tetovējums ar rozi, kas tiek saistīts ar viņas izpildīto “La Vie En Rose” Bredlija Kūpera režisētajā filmā “Zvaigzne ir dzimusi” (“A Star Is Born”). Viņas izjustais Edītes Piafas klasiskās dziesmas izpildījums kļuva par vienu no spilgtākajiem mirkļiem 2018. gadā iznākušajā filmā.
Lady Gaga un Maikls Polanski
Tomēr oficiāli nav apstiprināts, ka meitai vārds Rouza izvēlēts tieši šīs saiknes dēļ.
Lady Gaga un Maikls Polanskis saderinājās 2024. gada 1. aprīlī pēc kopīgi pavadītas klinšu kāpšanas dienas. Portāls TMZ vēsta, ka pāris savu pirmo bērnu sagaidījis ar surogātmātes palīdzību Losandželosā.
TMZ reports that Lady Gaga & Michael Polansky welcomed a baby girl named Rose Bean Polansky on June 9, 2026. 🥹 https://t.co/qM0dtvf4HR— LⱯDY GⱯGⱯ NOW🪞 (@ladygaganownet) September 17, 2026
Meitas nākšana pasaulē 9. jūnijā iezīmējusi jaunu posmu dziedātājas un viņas līgavaiņa dzīvē. Abi līdz šim savas attiecības un privāto dzīvi lielākoties sargājuši no sabiedrības uzmanības. Jaunie vecāki nesen pirmo reizi nofotografēti kopā ar mazuli, kas ļāvis faniem ieraudzīt viņu meitiņu.
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Nedēļas nogalē publiskotajās fotogrāfijās Lady Gaga, īstajā vārdā Stefānija Džoanna Andželina Džermanota, redzama pastaigā kopā ar Maiklu Polanski, turot rokās sedziņā ietītu mazuli.