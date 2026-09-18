Viņu noturēja par mājas kaķēnu, bet DNS analīzes atklāja ko pārsteidzošu
Kāds iedzīvotājs Bolīvijas mežā atradis dzīvnieku, ko sākotnēji noturēja par mājas kaķi. Tomēr dzīvniekam pieaugot, kļuva skaidrs, ka tas nav parasts mājas mīlulis.
Kad vīrietis kaķi no meža "izglāba", dzīvnieks nonāca savvaļas dzīvnieku glābšanas centrā, kur viņam deva iesauku Tigrino. Tieši tur viņu pamanīja Bolīvijas pētniece Paola Nogalesa-Askarrunsa, kura centrā strādāja kā brīvprātīgā.
Pētnieci Tigrino piesaistīja ar to, ka viņa izskats un uzvedība būtiski atšķīrās no citiem zināmajiem savvaļas kaķiem. Tāpat Paola bija dzirdējusi par līdzīgiem dabā pamanītiem dzīvniekiem, kas redzēti Bolīvijas Jungasas reģiona biezajos mežos, tomēr zinātnieki šos novērojumus līdz tam nebija pārbaudījuši.
Lai noskaidrotu Tigrino izcelsmi, Nogalesa-Askarrunsa sadarbojās ar pētniekiem no vairākām pasaules valstīm. Zinātnieki analizēja dzīvu savvaļas kaķu un muzejos glabātu dzīvnieku DNS paraugus, lai noteiktu Tigrino radniecību ar citām tīģerkaķu sugām.
Un tad analīzes atklāja ko negaidītu – Tigrino pieder līdz šim nezināmai savvaļas kaķu sugai.
“Esmu sajūsmā, ka pasaulē ir atklāta jauna suga – Leopardus tilcayo,” pēc atklājumiem pauda pētniece. Viņa uzsvēra, ka jaunu sugu meklējumos ne vienmēr jādodas uz attālām salām, pie vulkāniem vai okeāna dzīlēs – tās joprojām var slēpties salīdzinoši tuvu cilvēkiem. Tigrino sugai dots zinātniskais nosaukums Leopardus tilcayo, bet pētījuma rezultāti publicēti zinātniskajā žurnālā "Current Biology".
Gadiem palicis nepamanīts
Jaunatklātais savvaļas kaķis augumā līdzinās parastam mājas kaķim. Tam ir pelēcīgi brūns kažoks, tumši plankumi un svītras, kuru dēļ dzīvnieks gadiem ilgi ticis jaukts ar citām tīģerkaķu sugām. Tīģerkaķi ir nelieli, plankumaini savvaļas kaķi, kas sastopami no Kostarikas līdz Bolīvijai un Argentīnai. Dažādās sugas ārēji ir tik līdzīgas, ka tās reizēm nespēj atšķirt pat eksperti.
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“Par šiem kaķiem ir ļoti maz ziņu, turklāt muzejos nav neviena šīs sugas eksemplāra. Tā palika nepamanīta, jo neviens to nemeklēja,” skaidroja Brazīlijas Rio Grande du Sulas Pontifikālās katoļu universitātes dabas aizsardzības ģenētiķis Eduardu Eiziriks.
Pagaidām Tigrino ir vienīgais zināmais jaunās sugas pārstāvis. Viņam ir desmit gadi, un viņš joprojām dzīvo savvaļas dzīvnieku glābšanas centrā Bolīvijā. Tomēr zinātnieki uzskata, ka valsts mežos varētu būt sastopami arī citi šīs sugas kaķi.
Pētniekiem tagad jānoskaidro, kur šie kaķi dzīvo, cik daudz to ir palicis savvaļā un kādi draudi apdraud to izdzīvošanu. Oksfordas Universitātes pētniece Kerolaina Sartora uzsver, ka nav iespējams aizsargāt sugu, ja nav zināms, kas tā ir un kur tā dzīvo. Tā kā Leopardus tilcayo līdz šim nebija atzīts par atsevišķu sugu, tas nav iekļauts iepriekš veiktajos apdraudēto dzīvnieku novērtējumos.