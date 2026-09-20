Holivuda ir šokā. Kas vieno Dakotu Džonsoni un Machine Gun Kelly, un kāds tam sakars ar Teilori Sviftu?
Dakota Džonsone un Machine Gun Kelly pēkšņi kļuvuši par jaunu Holivudas sarunu tematu – turklāt visā šajā stāstā pārsteidzoša loma, iespējams, bijusi Teilores Sviftas dzīvoklim.
Filmas “Greja piecdesmit nokrāsas” zvaigzne un dziesmas “my ex’s best friend” izpildītājs nesen vairākkārt manīti kopā Ņujorkā. Abi arī privāti pavadījuši laiku Sviftas dzīvoklī. Sākotnēji nekas neliecināja, ka abus saistītu kas vairāk par draudzību. Taču jaunākā informācija liek uz šo attiecību raksturu paraudzīties citādi. Kāds Machine Gun Kelly pietuvināts avots žurnālam “People” atklājis, ka abi „jau vairākus mēnešus slepus satiekas un pavada laiku kopā”.
Atklājies, ka viņu satuvināšanās sākusies vēl pirms nesenās iziešanas kopā Ņujorkā. Avots stāsta, ka Dakota un Machine Gun Kelly bijuši pazīstami jau iepriekš, taču īstā dzirksts starp abiem uzšķīlusies Teilores Sviftas un Trevisa Kelsija kāzās šā gada jūlijā.
„Sākumā viņi bija tikai draugi un bieži sarakstījās, bet tagad arvien vairāk laika pavada kopā,” stāsta avots. „Viss ir tikai pašā sākumā, taču šobrīd abi ir viens otra apburti.” Turklāt Machine Gun Kelly savu sajūsmu īpaši neslēpj. Paziņa apgalvo, ka mūziķim Dakota ļoti patīk un viņš draugiem esot stāstījis, ka aktrise ir „brīnišķīga”.
Tomēr oficiālu paziņojumu par jauno mīlas stāstu pagaidām gaidīt nevajadzētu. Cits avots abu attiecības raksturojis kā „ļoti brīvas” bez nopietnām saistībām, savukārt pirmais norādījis: „Viņi vēl nav devuši savām attiecībām nekādu apzīmējumu. Viņi tikai pavada laiku kopā un tad jau redzēs, kur tas viņus aizvedīs.”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Dakota šā gada sākumā izšķīrās no dziedātāja Role Model, bet iepriekš viņu vairāku gadu garumā vienoja attiecības ar “Coldplay” līderi Krisu Mārtinu. Savukārt Machine Gun Kelly iepriekš bija vētrains romāns ar aktrisi Meganu Foksu. Pāris vairākkārt šķīrās un salaba. Abiem ir kopīga meita Sāga Bleida.
Tātad – tikai draugi vai tomēr kas vairāk? Atbildi uz šo jautājumu Holivudai, šķiet, vēl kādu brīdi nāksies pagaidīt.