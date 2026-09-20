Zivtiņas simbols uz automašīnas aizmugurējā stikla - ko tas patiesībā nozīmē?
Daudzi cilvēki kaut reizi ir pamanījuši zivtiņas formas simbolu uz automašīnas aizmugurējā stikla. Šādu zīmi biežāk var redzēt valstīs Eiropā vai Amerikā, taču arī autovadītāji Latvijā tādas mēdz izmantot.
Patiesībā tā nebūt nenozīmē, ka pie stūres sēž makšķernieks. Noskaidrojām, ko nozīmē zivtiņas uzlīme uz automašīnas un kāpēc autovadītāji ar to rotā savus spēkratus.
Ko nozīmē zivtiņa uz automašīnas?
Minimālistiskā zivtiņas formas zīme nav iekļauta ceļu satiksmes noteikumos un nav oficiāls apzīmējums. To pēc savas izvēles uz automašīnām izvieto autovadītāji kristieši.
Šis simbols nav izvēlēts nejauši. Grieķu valodā vārds "zivs" ir "ichthys" (ΙΧΘΥΣ). Šie burti vienlaikus veido akronīmu no grieķu vārdiem, kas nozīmē "Jēzus Kristus, Dieva Dēls, Pestītājs".
Patiesībā zivtiņas simbols kristietībā tiek izmantots jau kopš seniem laikiem. Laikā, kad Romas impērijā dominēja pagānisms un kristieši tika vajāti, šādus simbolus viņi zīmēja uz mājām, slēptuvēs un katakombās. Tā bija sava veida atpazīšanās zīme "savējiem" – ja cilvēks saprata simbola nozīmi, tas liecināja, ka viņš ir kristietis un uzticams viesis.
Laika gaitā kristiešu vajāšanas beidzās. Par galveno kristīgās ticības simbolu kļuva krusts, bet zivtiņas zīme pamazām zaudēja savu nozīmi. Uz automašīnām tā sāka parādīties aptuveni pagājušā gadsimta 60. gados ASV. Amerikāņu jauniešiem krusti un greznas ikonas nešķita saistošas, tāpēc savas reliģiskās piederības apliecināšanai viņi izvēlējās šo minimālistisko simbolu.
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Ar laiku sāka ražot dažādas uzlīmes ar zivtiņas simbolu, dažkārt tās vidū ievietojot arī vārdu "Jēzus". Šādas uzlīmes kļuva ļoti populāras, un zivtiņas simbols uz automašīnām arvien biežāk bija redzams visā pasaulē. Tas parasti norāda, ka automašīnas vadītājs ir kristietis.
Kāpēc zivtiņas simbolu līmē uz automašīnas – katrs šādas uzlīmes īpašnieks to skaidro citādi. Daži autovadītāji šādi rotā savu spēkratu, lai paustu savu reliģisko pārliecību. Citi cer, ka šis simbols mudinās uz pieklājīgāku uzvedību satiksmē un atgādinās par nepieciešamību ievērot ceļu satiksmes noteikumus. Vēl citiem tas gluži vienkārši ir veiksmes talismans, kam būtu jāpasargā no negadījumiem.
Dažkārt zivtiņas uzlīme tiek "mantota" no automašīnas iepriekšējā īpašnieka. Jaunais vadītājs to var atstāt, jo simbols viņam patīk vai atbilst viņa personīgajai pārliecībai. Kopumā šajā zīmē nav nekā slikta – to uz sava auto var izvietot ikviens kristietis.