"Priecīgi satraukts kā cilvēks, kurš tikko laimējis loterijā." Atklāta otra iznīcinoša atklāsme par karali Čārlzu no Diānas brāļa grāmatas
Princeses Diānas brālis grāfs Spensers savā jaunajā grāmatā nācis klajā ar skaļiem apgalvojumiem par telefona sarunu ar karali Čārlzu pēc māsas nāves. Viņš apgalvo, ka toreizējais princis izklausījies pacilāts - kā loterijas uzvarētājs.
Šis apgalvojums lasāms fragmentā no grāfa Spensera drīzumā gaidāmajiem memuāriem. Tā ir jau otrā publiskotā epizode, kurā viņš izsaka pārmetumus toreizējam princim Čārlzam par viņa rīcību pēc bijušās sievas nāves. Grāfa Spensera memuāri “Gulbja dziesma: Mana māsa Diāna” (“Swan Song: Diana, My Sister”) iznāks pēc dažām dienām, taču izdevumam “Daily Mail” dota atļauja jau pirms grāmatas nonākšanas veikalu plauktos publicēt vairākus tās fragmentus. Jaunākajā no tiem aprakstīta Spensera telefona saruna ar Čārlzu pēc Diānas nāves.
„Atšķirībā no citiem cilvēkiem, kuri man zvanīja un bija satriekti, tik tikko spējot izteikt līdzjūtību un piedāvāt palīdzību, viņš izklausījās priecīgi satraukts – kā cilvēks, kurš tikko laimējis loterijā, kā toreiz nodomāju,” savā grāmatā raksta Spensers. Grāfs paskaidro, ka viņam radusies sajūta – “prinča pirmā reakcija, iespējams, bija par to, ka šis notikums varētu pavērt viņam ceļu laulībām ar sievieti, kuru viņš mīlēja, nevis par tās sievietes zaudējumu, kuru viņš nemīlēja.” Spensers piebilda: „Var būt grūti izjust pārāk lielu līdzjūtību pret šķirtu dzīvesbiedru.”
Bakingemas pils parasti pieturas pie principa grāmatas un tajās paustos apgalvojumus nekomentēt, tomēr šoreiz no ierastās prakses atkāpās. Uz grāfa Spensera izteikumiem tā reaģēja jau pēc pirmā publiski izskanējušā apgalvojuma. Diānas brālim bijusi telefonsaruna ar Čārlzu dažas dienas pēc Diānas nāves 1997. gadā un abiem radušās domstarpības, vai princeses dēliem – tolaik 15 un 12 gadus veciem – būtu jāiet bēru procesijā aiz mātes zārka, kurai līdzi seko visa pasaule. Čārlzs esot sacījis: “Esi drošs – pavisam drīz mēs viņu aizmirsīsim.” Pils pārstāvis oficiālajā atbildē uzsvēra, ka „māsas zaudējuma sāpes var aptumšot saprātu”.
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Saskaņā ar grāfa Spensera versiju Čārlza komentāri par bijušo sievu izteikti strīda laikā par bēru organizēšanu. Toreizējais Velsas princis esot arī apšaubījis Spenseru ģimenes izpratni par pienākumu.
Grāfs Spensers apgalvo, ka sarunā ar Čārlzu uzstājis – Diāna nebūtu vēlējusies, ka viņas dēliem tik agrā vecumā jāpiedzīvo emocionāli smagais gājiens aiz mātes zārka visas pasaules acu priekšā.