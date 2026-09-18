Šovu zvaigznes Magones bijušais pielūdzējs Andris sagādā viņai neparastu pārsteigumu
Šovā “Slavenības. Bez filtra” Magone dodas uz Līgatni, nezinot, kas viņu tur sagaida. Viņa zina vien to, ka kādreizējais kavalieris Andris Rudzītis, kurš savulaik nesekmīgi cīnījies par viņas roku un sirdi, vēlas runāt par biznesa sadarbību. Šķiet, ka pielūdzējs tomēr ir sarūpējis viņai kādu pārsteigumu...
Andris Rudzītis Magoni sagaida ar noslēpumainiem mājieniem, solot parādīt vietu, kuras pirms diviem gadiem, kad Magone Līgatnē viesojusies iepriekš, vēl nemaz neesot bijis. “Es tev parādīšu vienkārši fantastiskāko vietu Līgatnē,” sola Andris, taču neatklāj, kur tieši viņi dodas. Magones iztēle sāk darboties – viņa spriež, vai pārsteigums nebūs saistīts ar zirgiem, izjādi vai kādu ekstrēmu piedzīvojumu.
Tomēr Magonei ir arī pavisam cita versija par šī brauciena mērķi. Viņa domājusi, ka ar Andri pārrunās kādus biznesa plānus, jo viņam esot dažādas idejas. Taču Andris, kā jau ierasts, savu nodomu tur noslēpumā. Beigu beigās atklājas, ka pārsteigums ir saistīts ar pavisam negaidītu vietu – velosipēdu muzeju Līgatnē. Tur apskatāmi visdažādākie velosipēdi, un Magone uzreiz vēlas kādu no tiem izmēģināt.