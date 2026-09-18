Ķibeles virtuvē un pārsteigumi pie galda: noskaidrots šīs nedēļas "Gandrīz ideālo vakariņu" uzvarētājs
Kanāla "360" ciemošanās šova "Gandrīz ideālas vakariņas" nedēļa bija spilgta un piepildīta ar ķibelēm – smakojošās ķilavas, izaicinošā steika pagatavošana, dejas pie stieņa... Viesošanās un ciemiņu uzņemšanas priekus baudīja čellists Valters Pūce, mūziķis un dīdžejs Ufo, dziedātāja Liene Atvara un radio balss Sanda Dejus. Kurš no viņiem ir spējis tikt pāri kurioziem virtuvē un saņēmis vislielāko punktu skaitu?
Pirmajā vakarā viesus uzņēma Valters Pūce, un izaicinājumi sākās, vēl pirms nonākšanas virtuvē. Pērkot steiku, Valters pārdevējam pārjautāja, kā to īsti pagatavot. Virtuvē vieglāk nekļuva – aukstā zupa saņēma visai skarbu pirmo vērtējumu, un pie galda netrūka padomu par to, kā labāk gatavot! Sarunās atklājās, ka Valters ir ne tikai klasiskās mūzikas huligāns – savulaik viņš pabijis arī policijas iecirknī. Vakara noslēgumā viesus sagaidīja īpašs pārsteigums – privāts grupas “Dagamba” koncerts turpat viesistabā.
Otrajā vakarā viesus uzņēma Kaspars Upaciers jeb Ufo, un izrādās – viņa talanti sniedzas krietni tālāk par mūziku un šovbiznesu. Produktus vakariņu galdam Ufo piegādā aktieris un režisors Intars Rešetins-Pētersons. No atvestajiem labumiem Ufo iecerējis pagatavot savu īpašo zupu, taču drīz vien kļuva skaidrs – virtuve, iespējams, nav viņa teritorija. Neizdevās iekurināt krāsniņu, nevarēja atrast dvieļus, un ik pa brīdim talkā klusi nāca sieva Ilze. Vakariņas sākās ar olmaizēm, kas viesos raisīja aizdomas – vai uzkoda nav mazliet par vienkāršu? Tikmēr Sanda Dejus pagaršo Ufo īpašo zupu un secina, ka tai kaut kā trūkst. Un tad šķīvī tiek atrasts mats…Vakara turpinājumā viesus sagaidīja arī pilnīgi negaidīts pārbaudījums – dejošana pie stieņa!
Trešajā vakarā viesus uzņēma dziedātāja Liene Atvara, un ķibeles sākas jau pēc iepirkšanās tirgū – daļa pirkumu palikusi pie pārdevējas, lasis negaidīti izmaksājis 80 eiro, bet ķilavas izrādās tik vecas un smakojošas, ka iecerētā bērnības uzkoda draudēja izgāzties vēl pirms gatavošanas.
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Glābšanas operācijā iesaistījās Sanda Dejus, kura atveda citas ķilavas un pie viena paspēja Lieni arī pamatīgi izjokot. Kamēr dārgais lasis cepās, viesi kļuva arvien nepacietīgāki un sāka spriest, cik jēlu zivi vispār drīkst ēst un vai tā jau sen nav jāņem ārā no krāsns. Pie galda Liene savu lasi slavēja ar pārliecību, taču no viesu puses iestājas aizdomīgs klusums – neviens nesteidzās pievienoties komplimentiem.
Savā dienā Sanda Dejus jau pašā pasākuma startā piedzīvoja pamatīgu stresu – izrādās, ka grils atsakās darboties. Kamēr saimniece meklēja glābiņu vakariņu plānam, ciemiņi varēja tikai minēt, vai vakars tomēr nebeigsies ar Sandas fiasko. Taču Sanda parūpējusies ne tikai par vakariņām, bet arī par patiesi neparastu izklaidi – viesiem bija iespēja burtiski izveidot pašiem savu kapu kopiņu… ar savu fotogrāfiju! Tieši Sanda arī ieguva vislielāko punktu skaitu, kļūstot par “Gandrīz ideālo vakariņu” šīs nedēļas labāko namamāti. Tomēr aiz labas sirds Dejus savu dāvanu uzdāvināja Atvarai, jo "pēc Eirovīzijas viņai bijuši lieli izdevumi".
Raidījumu “Gandrīz ideālas vakariņas” kanālā "360" var lūkot no pirmdienas līdz ceturtdienai pulksten 17.50.