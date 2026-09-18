“Sveiks, mazais!” Aktrise Millija Bobija Brauna 22 gadu vecumā kļuvusi par divu bērnu mammu
Seriāla “Stranger Things” zvaigzne Millija Bobija Brauna un viņas vīrs Džeiks Bondžovi kļuvuši par divu bērnu vecākiem.
22 gadus vecā Brauna un 24 gadus vecais Bondžovi kopīgā “Instagram” ierakstā publicēja fotogrāfiju, kurā redzama viņu dēliņa mazā rociņa. “Sveiks, mazais!” pāris īsi parakstīja fotogrāfiju.
Pāris otro bērnu ģimenē uzņēmis ar adopcijas palīdzību.
Interesanti, ka dažas dienas iepriekš aktrise jau bija devusi nelielu mājienu par ģimenes pieaugumu. 7. septembrī viņa publicēja video no ģimenes ceļojuma Itālijas Dolomītos. Tajā Brauna redzama ar meitiņu rokās, kamēr Bondžovi soļo viņai līdzās ar bērnu pārnēsājamo somu pie krūtīm. Tobrīd nebija iespējams saskatīt, kas tajā atrodas.
Brauna un Bondžovi pirmoreiz kļuva par vecākiem 2025. gada vasarā, kad adoptēja meitiņu. Par ģimenes pieaugumu viņi publiski paziņoja tā paša gada augustā, vienlaikus uzsverot vēlmi vecāku lomu piedzīvot mierā un privātumā. Pāris arī turpmāk lielākoties sargājis meitas privātumu, publiski neatklājot viņas seju un vārdu.
Brauna iepriekš vairākkārt stāstījusi, ka adopcija vienmēr bijusi daļa no viņas sapņa par ģimeni. Sarunā podkāstā “Not Gonna Lie with Kylie Kelce” aktrise norādīja, ka par adopciju domājusi jau kopš bērnības. Vienlaikus viņa nav izslēgusi iespēju nākotnē laist pasaulē arī bioloģiskus bērnus.
Brauna un mūziķa Džona Bon Džovi dēls Džeiks Bondžovi apprecējās 2024. gadā. Aptuveni gadu vēlāk viņi kļuva par vecākiem pirmoreiz, bet tagad ģimene augusi līdz četriem cilvēkiem.