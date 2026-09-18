"X" faktors zvaigzne Viktors Buntovskis izdod jaunu singlu “Vienu apskāvienu sev”
Dziedātājs Viktors Buntovskis papildina savu repertuāru ar jaunu dziesmu, turpinot pēdējo gadu laikā aizsākto muzikālo ceļu un sadarbību ar mūziķi un producentu Jāni Jačmenkinu (JJ Lush). Jaunā dziesma tapusi kā atgādinājums tiem, kuri ikdienā bieži vispirms domā par citiem – reizēm ir vērts apstāties, aizdomāties arī par sevi un savas vajadzības ne vienmēr atstāt pēdējā vietā.
Jaunais singls seko Viktora īpaši aktīvai vasarai, kurā nozīmīgu vietu ieņēmuši koncerti un darbs ar jauno grupas sastāvu.
“Vasara ir bijusi ļoti piesātināta ar emocijām un notikumiem. Tās sākums bija īpaši jaudīgs ar koncertu Siguldas pilsdrupās, kur man bija iespēja uzstāties pirms Chris Noah. Ar grupu izbraukājām arī nelielu daļu Latvijas, un šie koncerti ļoti uzlādēja un deva jaunus spēkus darboties tālāk. Šovasar ir izveidojies arī ļoti foršs mūziķu sastāvs, ar kuru gribas turpināt kopā augt un attīstīties. Dot klausītājiem arvien vairāk un arī pašiem no kopā būšanas un muzicēšanas gūt labās emocijas. Tagad ir sajūta, ka gribas iet tālāk un parādīt arī to, kas tapis pa šo laiku,” stāsta Viktors.
Jaunās dziesmas autors ir mūziķis un producents Jānis Jačmenkins (JJ Lush), ar kuru Viktoram Buntovskim pēdējo pāris gadu laikā izveidojusies cieša radošā sadarbība un tapušas vairākas klausītājiem jau izskanējušas dziesmas.
“Šī dziesma ir kā vēlējums biežāk aizdomāties arī par sevi un reizēm atļauties sevi nolikt pirmajā vietā. Jo, ja visu laiku rūpējamies tikai par citiem, ar laiku kļūst grūti arī viņiem dāvāt savu siltumu un mīlestību. Tā ir īpaši domāta cilvēkiem, kuri paši sevi bieži noliek pēdējā vietā un citu labklājību vienmēr uzliek augstākā plauktiņā par savējo,” par dziesmas vēstījumu stāsta Jānis Jačmenkins.
Jaunais singls "Vienu apskāvienu sev" pieejams Spotify, Apple Music, YouTube un citās populārākajās mūzikas straumēšanas platformās.