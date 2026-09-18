Inese Vaidere atvērta jaunām attiecībām. Un kas ir viņas pavadonis?
Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere jau pāris gadu redzēta saviesīgus pasākumus apmeklējam sava senā drauga Anrija Priedes sabiedrībā. Politiķe atzīst, ka ir arī gatava jaunām attiecībām.
Uz Nacionālā teātra pirmizrādi "Līgavu mednieki" Inese Vaidere ieradās smaidīga un skaisti saposusies līdzās savam pavadonim Anrijam Priedem. Lai arī šajā rītā politiķe bija veikusi divus pārlidojumus – Brisele–Kopenhāgena–Rīga –, viņa izskatījās lieliski.
Anšlava Eglīša daiļrades cienītāji dodas uz “Līgavu mednieku” jauniestudējumu Latvijas Nacionālajā teātrī
Ar Anšlava Eglīša romāna “Līgavu mednieki” jauniestudējumu Paulas Pļavnieces režijā 10. septembrī, autora 120. jubilejas gadā, tika atklāta Latvijas Nacionālā ...
Noskatījušies izrādi, Inese un Anrijs devās uz teātra Balto zāli un uzkavējās pirmizrādes svinībās. Vaidere bija aizkustināta par redzēto jauniestudējumu, kas viņu visvairāk ieinteresēja tieši otrajā cēlienā: “Beigās pat aizrāvās elpa un emocijas. Man liekas, ka aktieri bija ļoti labi, arī režisores pieeja un scenogrāfija un dekorācijas patika. Jāuzsver arī aktieru plastiskās kustības. Ar Anriju jau pārspriedām redzēto, viņam kā cilvēkam, kas profesionāli veido filmas, bija interesenti vērot tehnisko izrādes noformējumu, kustības un gaismas.”
Izrādes "Līgavu mednieki" pirmizrādes ballīte
Latvijas Nacionālais teātris ar izrādes "Līgavu mednieki" pirmizrādi un tai sekojošu saviesīgu ballīti atklāj savu 108. sezonu.
Šā gada 3. oktobrī būs desmit gadi, kopš Ineses Vaideres vīrs, leģendārais sporta žurnālists Arturs Vaiders, aizgāja mūžībā pēc cīņas ar smagu slimību. Ilgus gadus pēc vīra zaudējuma politiķe sabiedrībā iznāca viena, ar draudzenēm vai arī bērnu vai mazbērnu kompānijā. Taču nu jau pāris gadu viņa manīta sena drauga Anrija Priedes sabiedrībā.
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" politiķe gan neapstiprina, ka viņas un senā drauga starpā būtu izveidojušās romantiskas attiecības, taču nenoliedz, ka reiz varētu izveidot attiecības un atkal piedzīvot sievietes laimi. Tāpat arī Vaidere atzīst, ka ir pašpietiekama un kā jau Jaunava pēc horoskopa ir patstāvīga un mīl vienatni: “Bet, ja nu kāds metīsies uz ceļa un man viņš ļoti patiks, tad es nezinu... Ziniet, gan Eiropas Parlamentā, gan citviet man ir apkārt tik daudz cilvēku, ka es arī protu izbaudīt vienatni. ”
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