Teilore Svifta dod faniem iemeslu sajūsmai. Trevisa Kelsija spēles laikā viņa rotaļājas ar laulības gredzenu
Pirms dažām dienām amerikāņu popzvaigzne Teilore Svifta bija devusies uz Kanzassitijas “Chiefs” spēli, lai tribīnēs justu līdzi sava jaunā vīra Trevisa Kelsija komandai, kas laukumā tikās ar Denveras “Broncos”. Atklātībā nonācis arī fanu video, kur dziedātāja kādā brīdī redzama rotaļājamies ar savu laulības gredzenu.
Lai kur parādītos Teilore Svifta, kameru objektīvi nekavējoties pavēršas viņas virzienā. Visu skatieni bija pievērsti dziesmas “Love Story” izpildītājai, kad viņa pirmdienas vakarā tribīnēs atbalstīja sava jaunā vīra Trevisa Kelsija amerikāņu futbola komandu Kanzassitijas “Chiefs”, kas spēlē pārspēja Denveras “Broncos”.
Popzvaigznes fanu kontā publicēts video, kur Teilore kādā brīdī redzama rotaļājamies ar savu laulības gredzenu.
Jāatgādina, ka pagājušajā gadā, bildinot Sviftu, Kelsijs viņai pasniedza saderināšanās gredzenu, ko darinājusi juveliere Kindreda Lubeka no “Artifex Fine Jewelry”. Juvelierizstrādājumu rotā liels vecā tipa slīpējuma briljants. Tas iestrādāts īpaši darinātā dzeltenā zelta stīpiņā, kur paslēpts ar roku iegravēts burts “T”. Fani uzskata, ka tā ir mīļa atsauce uz abu iniciāļiem un iesauku “TnT”.
Dārgakmens svars ir aptuveni 10 karātu. Sviftas saderināšanās gredzens izraisīja milzu interesi un sajūsmu viņas fanu vidū.
Popmūzikas superzvaigzne šā gada 3. jūlijā Ņujorkas Medisonskvērgārdenā apprecējās ar Kanzassitijas “Chiefs” spēlētāju Trevisu Kelsiju. Pagaidām pāris nav publiski atrādījis nevienu no kāzu bildēm, un fani joprojām deg nepacietībā redzēt, kā savā Lielajā dienā bija tērpusies līgava. Īsi pēc kāzām modes nams “Dior” izdevumam “The New York Times” apstiprināja, ka viņu rīcībā ir oficiālās kāzu fotogrāfijas, taču viņi gaidīs līdz brīdim, kad Teilore sociālajos tīklos pirmā parādīs savu kāzu kleitu. Tiesa, modes nama pārstāvji nezina, kad tieši tas varētu notikt. Tāpat izskanējusi informācija, ka pāris bija izvēlējies arī īpaši viņiem darinātus zīmola “Christian Louboutin” apavus, bet Teilore kāzu tēlu papildināja ar “Cartier” rotaslietām.