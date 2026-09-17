Īrija pievienojas citām valstīm un boikotēs 2027. gada "Eirovīziju"
Īrija otro gadu pēc kārtas nepiedalīsies Eirovīzijas dziesmu konkursā, protestējot pret Izraēlas dalību. Valsts sabiedriskā raidorganizācija RTÉ ceturtdien paziņoja, ka uz 2027. gada konkursu ne tikai nesūtīs savu pārstāvi, bet arī nepārraidīs šo pasākumu Īrijā.
RTÉ savu lēmumu pamato ar situāciju Gazas joslā. Raidorganizācija norāda uz civiliedzīvotāju bojāeju un joprojām smago humāno situāciju.
Īrija Eirovīziju boikotēja arī šogad. 2026. gada konkursā Izraēlas dalības dēļ nepiedalījās arī Spānija, Islande, Slovēnija un Nīderlande. Arī Nīderlandes raidorganizācija AVROTROS jau paziņojusi, ka 2027. gadā konkursā nepiedalīsies, norādot, ka Eirovīziju pašreizējos apstākļos vairs nevar uzskatīt par neitrālu pasākumu.
Eirovīzijas direktors Martins Grīns paudis nožēlu par Īrijas lēmumu, vienlaikus uzsverot, ka konkursa rīkotāji respektē katras raidorganizācijas tiesības pašai izlemt par dalību. Rīkotāji cer, ka nākotnē Īrija konkursā atgriezīsies.
2027. gada Eirovīzija maijā notiks Bulgārijas Melnās jūras piekrastes pilsētā Burgasā. Tiesības rīkot konkursu Bulgārija ieguva pēc dziedātājas DARAs uzvaras 2026. gada Eirovīzijā.