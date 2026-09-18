Bakingemas pils reaģē uz princeses Diānas brāļa grāmatā izteiktajiem apgalvojumiem
Bakingemas pils spērusi neierastu soli un publiski reaģējusi uz apgalvojumiem, kas izteikti princeses Diānas brāļa grāfa Spensera jaunajā grāmatā. Šobrīd plašu rezonansi sabiedrībā raisījis apgalvojums, ka pēc Diānas nāves Čārlzs izteicis ļoti nežēlīgu piezīmi.
Bakingemas pils nākusi klajā ar retu paziņojumu, kurā noraidīti princeses Diānas brāļa grāfa Spensera jaunajā grāmatā paustie apgalvojumi. Grāmatu “Gulbja dziesma: Mana māsa Diāna” (“Swan Song: Diana, My Sister”) paredzēts izdot nākamnedēļ, bet tās fragmentus pašlaik publicē izdevums “Daily Mail”. Grāfs Spensers tajā uzstāj, ka Diāna nebūtu vēlējusies, lai viņas mazgadīgie dēli mātes bēru procesijā ietu pasaules plašsaziņas līdzekļu acu priekšā.
Grāmatā arī apgalvots, ka dažas dienas pēc princeses Diānas nāves toreizējais princis Čārlzs viņas brālim esot sacījis: “Esi drošs – pavisam drīz mēs viņu aizmirsīsim.”
Grāfs Spensers apgalvo, ka šie vārdi izskanējuši, apspriežot Diānas bēru norisi. 1997. gada septembrī bēru procesijā aiz mātes zārka vajadzēja iet princim Viljamam un princim Harijam, kuriem tolaik bija attiecīgi 15 un 12 gadi. Reaģējot uz šiem apgalvojumiem, Bakingemas pils pārstāvis spēris neierastu soli un tieši komentējis grāmatā rakstīto, norādot, ka monarhs labi saprot, ka tuvinieka zaudējums var aizmiglot prātu.
“Lai gan mēs parasti nekomentējam grāmatas, Viņa Majestāte apzinās, ka māsas zaudējuma sāpes var aizēnot saprātu, ietekmēt spriestspēju un iekrāsot atmiņas tā, ka citi nespēj atpazīt, pat daudzus gadus pēc šāda zaudējuma,” teikts paziņojumā.
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Telekanāla “Sky News” karaļnama korespondente Lora Bandoka Bakingemas pils paziņojumu raksturoja kā “ievērības cienīgu iejaukšanos” un “ļoti stingru atbildi”, kas formulēta neparasti asi. “Kā viņi paši norāda, ir ļoti neierasti, ka pils vispār komentē kādu grāmatu. Parasti par grāmatām viņi nesniedz komentārus,” viņa sacīja, atgādinot, ka Bakingemas pils nereaģēja pat uz prinča Harija grāmatā “Liekais” (“Spare”) paustajiem apgalvojumiem, kuros bija nomelnota karaliskā ģimene.
“Šī ir pavisam cita situācija. Manuprāt, šobrīd viņi uzskata, ka nevar vairs klusēt, ņemot vērā to, kurš grāmatu sarakstījis – Diānas brālis –, kam tā veltīta – pašai Diānai – un cik nopietni ir tajā izteiktie apgalvojumi,” piebilda Bandoka.