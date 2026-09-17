Mārtiņa Brauna 75. jubilejai veltīts atceres koncerts 2026. gada septembrī
2026. gada 16. septembrī VEF Kultūras pilī aizvadīts emocionāli piesātināts un muzikāli daudzveidīgs atceres koncerts, kas bija veltīts leģendārā latviešu ...
Ar krāšņu atceres koncertu VEF Kultūras pilī godināta leģendārā komponista Mārtiņa Brauna 75. jubileja. FOTOGALERIJA
VEF Kultūras pilī aizvadīts emocionāli piesātināts un muzikāli daudzveidīgs atceres koncerts, kas bija veltīts leģendārā latviešu komponista Mārtiņa Brauna 75. jubilejai.
Koncertā komponista mūzika izskanēja gan labi zināmās un iemīļotās dziesmās, gan retāk atskaņotos skaņdarbos, kas klausītājiem tika atklāti gan jau zināmās, gan pilnīgi jaunās aranžijās. Vakara gaitā Mārtiņa Brauna daiļrade atklājās visā tās daudzslāņainībā – no dramatiskuma un romantikas līdz humoram, ironijai un smalkai lirikai. Komponista mūzika, kas gadu desmitiem skanējusi uz Dziesmu svētku estrādēm, koncertzālēs un teātru skatuvēs, arī šajā vakarā apliecināja savu spēju vienot dažādu paaudžu klausītājus.
Īpaši simboliski, ka koncertā piedalījās dziedātāji un mūziķi, ar kuriem Mārtiņš Brauns savas dzīves pēdējo desmit gadu laikā veidoja koncertprogrammas un sadarbojās radošos projektos. Uz skatuves kāpa Ieva Sutugova, Daumants Kalniņš, Aija Vītoliņa, Atis Ieviņš, Laima Miltiņa-Rode, Elīna Čampere, Roberts Memmēns, Dagnis Roziņš un Kristaps Liepiņš, kā arī mūziķi Mārcis Auziņš, Juris Kristons, Toms Poišs un Rūdolfs Dankfelds. Koncerta muzikālais vadītājs bija Mārcis Auziņš, bet īpašu skanējumu vakaram piešķīra arī jauktais koris “Juventus”, kura mākslinieciskais vadītājs ir Valdis Tomsons. Koncertu vadīja aktieris Jānis Skanis. Koncerta režisors bija Valdis Pavlovskis, bet producents – Jānis Kļaviņš.
Gandrīz pusgadsimtu ilgajā radošajā darbībā Mārtiņš Brauns radīja daudzveidīgu un spilgtu mūziku – no kora dziesmām un rokmūzikas līdz teātra un kino partitūrām. Viņa daiļradē līdzās episkam vērienam allaž bija klātesoša arī smalka lirika un ironisks smaids. Šī daudzslāņainība ir viens no iemesliem, kāpēc komponista mūzika joprojām ir dzīva, atpazīstama un nozīmīga Latvijas kultūrtelpā. Jubilejai veltītais atceres koncerts bija pateicība Mārtiņam Braunam par viņa nozīmīgo devumu Latvijas mūzikā un kultūrā. Tas bija vakars, kurā caur mūziku tika saglabāta komponista klātbūtne un atgādināts par skaņdarbiem, kas kļuvuši par nozīmīgu Latvijas muzikālās kultūras daļu.
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