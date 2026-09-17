“Vai mēs tiešām esam pārliecināti, ka tā nav viņa?” Minesotā par zādzību aizturēta Dženiferai Lopesai pārsteidzoši līdzīga sieviete
ASV Minesotas štatā aizturētas sievietes policijas fotogrāfija kļuvusi par īstu interneta sensāciju – sociālo tīklu lietotāji pamanījuši viņas pārsteidzošo līdzību ar pasaulslaveno dziedātāju un aktrisi Dženiferu Lopesu.
35 gadus vecā Sirēna Anna Kvasta tika aizturēta pēc zādzības veikalā Montičelo. Sievietei izvirzīta apsūdzība par zādzību, taču interneta lietotāju uzmanību piesaistīja nevis pats nodarījums, bet gan viņas policijas foto. Daudzi komentētāji atzina, ka Kvasta esot pārsteidzoši līdzīga 57 gadus vecajai Dženiferai Lopesai.
🚨 WOMAN ACCUSED OF STEALING POWER TOOLS IN MINNESOTA ⚙️— Amy Leigh (@IAmyLeigh) September 16, 2026
Side note... is it just me, or does her mugshot look like a Temu version of Jennifer Lopez?! 💀 Somebody tag J.Lo!
The Incident:
Law enforcement responded to a suspicious person report at a store in Monticello,… pic.twitter.com/iSyZXlNk44
Daži jokoja, ka sieviete varētu būt dziedātājas māsa vai pat slepenībā dzimusi meita. “Varbūt slepenais bērns? Viņas šķir 22 gadi,” ironizēja kāds komentētājs.
Cits rakstīja, ka tā esot Lopesas “dubultniece” un abām pat vajadzētu satikties. Savukārt vēl kāds interneta lietotājs izdomāja veselu seriāla cienīgu sižetu, apgalvojot, ka abas patiesībā varētu būt dvīņumāsas, kuras pēc dzimšanas šķirtas.
Kvasta tika aizturēta pēc tam, kad, kā ziņots, mēģināja no veikala iznest divus elektroinstrumentu akumulatoru komplektus aptuveni 580 ASV dolāru vērtībā. Veikala darbinieks sievieti esot atpazinis arī saistībā ar kādu citu iespējamu zādzību dažas dienas iepriekš. Darbinieks policijai sniedzis automašīnas aprakstu un numura zīmi, un vēlāk sieviete tika aizturēta. Dienu pēc aizturēšanas viņa tika atbrīvota.
Mediji vēsta, ka šī nav pirmā reize, kad Kvasta nonākusi likumsargu redzeslokā. Iepriekš viņa vairākkārt tikusi aizturēta saistībā ar dažādiem pārkāpumiem, tostarp zādzībām, braukšanu reibumā, neatļautu vielu glabāšanu un citiem nodarījumiem.
Tikmēr sociālajos tīklos diskusija par viņas ārējo līdzību ar Dženiferu Lopesu turpinās. “Piedodiet, bet vai mēs tiešām esam pārliecināti, ka tā nav viņa?” pajokoja kāds komentētājs.