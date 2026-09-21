Kailija Dženere vēlas lielākas krūtis. Lai tās pirmās ieiet telpā - vēl pirms viņas!
Uzņēmēja un Kardašjanu-Dženeru klana pārstāve Kailija Dženere (29) dalījusies ar jaunākajām fotogrāfijām no sporta zāles vien dažas dienas pēc tam, kad atklāja, ka vēlētos “lielākas krūtis”. Viņa izteicās, ka gribētu, lai “tās ienāk telpā vēl pirms viņas pašas”.
Kailija Dženere nav laidusi garām iespēju atkal izrādīt savu izteiksmīgo augumu. Pēc nesenās atzīšanās, ka viņa vēlētos lielākas krūtis, sociālo tīklu zvaigzne savā “Instagram” kontā publicējusi vairākus selfijus, kas piesaistījuši lielu viņas sekotāju uzmanību.
Vienā no fotogrāfijām Kailija pozē pelēkā sporta krūšturī, kas tik tikko nosedz viņas kuplās krūtis, un vienu roku ir pielikusi pie galvas. Stāvot sporta zālē, viņa rotaļājas ar saviem garajiem, tumšajiem matiem un raugās tālumā.
Tēlu viņa papildinājusi ar melnām sporta biksēm ar pazeminātu jostasvietu, kas piesaista uzmanību viņas trenētajai vēderpresei. Arī grims šoreiz ir pavisam viegls – mirdzoša sejas āda un neitrāla toņa lūpu krāsa, kas izceļ viņas sejas vaibstus.
Citā fotogrāfijā Kailija ar telefonu no augšas iemūžinājusi savu tērpu brīdī, kad kāpj automašīnā. Savu stilu viņa papildinājusi ar melnu rokassomu un, atvērusi automašīnas durvis, gatavojas sēsties salonā.
Kailijas jaunākās fotogrāfijas publicētas neilgi pēc tam, kad viņa atzina, ka vēlas lielākas krūtis.
Pagājušajā gadā zīmola “Kylie Cosmetics” dibinātāja atklāja, ka viņai jau ir 445cc krūšu implanti, taču viņa vēlētos vēl lielāku izmēru.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
“Es to saku katru dienu. Es visu laiku domāju – tām jābūt lielākām un izteiksmīgākām. Es gribu, lai manas krūtis telpā ienāk pirms manis,” sacīja Kailija.
Viņas draudzene arī mudinājusi Kailiju izdurt pīrsingu nabā: “Man šķiet, tev tas patiktu, jo tu esi iecienījusi apģērbus ar pazeminātu jostasvietu, kas izceļ tavu smalko vidukli. Manuprāt, ar tādu tu izskatītos ļoti seksīgi,” viņa piebilda.