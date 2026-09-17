Kaspars Kambala nav gribējis, ka uz viņa cīņu nāk sieva Olga. Viņa biļeti nopirkusi pati
Ilgi gaidītā Kaspara Kambalas cīņas diena Olgai Kambalai izvērtusies ar dalītām emocijām. Lai gan Kaspars neesot vēlējies, lai sieva atrastos cīņas norises vietā, Olga pati iegādājusies biļeti un nolēmusi tribīnēs būt kopā ar pārējiem skatītājiem.
"360" šovā “Slavenības. Bez filtra” Olga Kambala neslēpj, ka Kaspara attieksme viņai radījusi daudz jautājumu. Viņa atminas, ka sākotnēji, uzzinot par iespēju doties uz cīņu, Kaspars esot izturējies ļoti dīvaini un centies panākt, lai viņa tur nedodas. Olgai radusies aizdoma, ka tam varētu būt kāds cits iemesls. “Man ir aizdomas, ka viņam ir cita vecene,” savās pārdomās dalās Olga, vienlaikus atzīstot, ka viņai nav viegli saprast, kāpēc Kaspars tik ļoti nevēlas viņu redzēt cīņas laikā.
Tomēr Olga uzsver – kamēr abi oficiāli ir laulībā, viņa savu vīru atbalstīs. Viņa pirmo reizi pati iegādājusies biļeti, lai būtu klāt un justu līdzi Kasparam. “Es iešu viņu atbalstīt, lai vai kas nebūtu,” saka Olga, kura negrasās slēpties vai atteikties no iespējas būt klāt vīra svarīgajā dienā. Viņa apņēmīgi piebilst, ka uz cīņu dosies lepni, joprojām būdama Kaspara sieva.
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