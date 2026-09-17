Auns iesprūst caurulē, glābjoties no aitu dāmu sabiedrības
Britu ugunsdzēsējiem nācās glābt kādu 100 kilogramus smagu aunu, kurš no aitu dāmu sabiedrības mēģināja paglābties betona caurulē un tur iesprūda.
Devonas un Somersetas Ugunsdzēsības un glābšanas dienests paziņoja, ka svētdien uz notikuma vietu Kingsdonā tika izsaukta Somertonas ugunsdzēsēju brigāde. Šis bija ugunsdzēsēju depo 200. izsaukums šogad, un tas noteikti paliks atmiņā, vēsta BBC.
100 kilogramus smago Rembo ar pūlēm izdevās izvilkt no caurules, izmantojot dažādus palīglīdzekļus, tostarp skursteņa tīrīšanas stieni, virvi un zem dzīvnieka paliktu pārklāju. Situācijas “neparastā rakstura” dēļ glābējiem nācies “domāt ārpus ierastajiem rāmjiem”, izmantojot ugunsdzēsēju automašīnā pieejamo aprīkojumu, pavēstīja dienests.
“Arī čalim reizēm pienākas nedaudz miera un klusuma,” notikušo komentēja saimniece Beksa Meinarda. “Viņš apgalvo, ka tikai izmantoja pelnīto atpūtu no saviem romantiskajiem pienākumiem un vienlaikus no apakšas pārbaudīja tiltiņa konstrukcijas izturību.”
Tomēr nākotnē šāda veida atpūta Rembo tiks liegta, jo caurules abās pusēs uzstādīti metāla režģi.