Leldes Kovaļovas jaunākā romāna "Maksas sērotāja" atklāšana
17. septembrī apgāda Zvaigzne ABC telpās notika Leldes Kovaļovas jaunākā romāna "Maksas sērotāja" atklāšana.
FOTO: viņas darbs ir raudāt svešās bērēs.... Lelde Kovaļova atklāj savu jaunāko grāmatu
Šodien, 17. septembrī, apgāda “Zvaigzne ABC” telpās notikusi rakstnieces un kino producentes Leldes Kovaļovas jaunākā romāna “Maksas sērotāja” atklāšana.
Kovaļovas vārds Latvijas lasītājiem jau labi pazīstams – plašu atsaucību guvuši viņas spriedzes romāni, tostarp “Stalkere” un “Klusie kaimiņi”. Pēc autores debijas romāna “Bezvēsts pazudušās” motīviem tapis arī skatītāju iemīļots seriāls. Savukārt vairāki citi seriāli, kas tapuši ar Kovaļovas līdzdalību, tostarp “Nelūgtie viesi” un “Ķīlnieki”, vairākkārt kļuvuši par skatītākajiem vietējā satura projektiem.
“Maksas sērotāja” ir negaidītiem pavērsieniem bagāts psiholoģisks trilleris par ģimeni, kurā katram ir kāds noslēpums, ko slēpt. Grāmata iznākusi 10 000 eksemplāru tirāžā, kas Latvijas grāmatniecības mērogā uzskatāma par ievērojamu.
Romāna galvenā varone Lina Eizere iztiku pelna neparastā veidā – viņa ir profesionāla maksas sērotāja, kura par atlīdzību apmeklē svešu cilvēku bēres. Viņas uzdevums ir būt neuzkrītošai, izrādīt atbilstošas emocijas un neuzdot jautājumus.
Taču kāda ietekmīga uzņēmēja Ričarda Dālberga bērēs Lina pamana ko aizdomīgu. Sieviete, kuru pārējie uzskata par mirušā meitu, patiesībā izrādās svešiniece – aktrise, kuru Lina atceras no kādas mazpilsētas kastinga aģentūras. Dažas dienas vēlāk sieviete pazūd bez vēsts.
Mēģinot noskaidrot, kas īsti noticis, Lina arvien dziļāk nonāk Dālbergu ģimenes noslēpumu pasaulē. Izrādās, katram ģimenes loceklim ir savs stāsts un “skelets skapī”, bet pagātnes noslēpumu sargāšana var izrādīties bīstamāka nekā paši noslēpumi.
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Izmeklēšanā Linai palīdz divi draugi – mācītājs Roberts un pilsētas morga darbinieks Valters. Būtiska loma stāstā esot arī kādam kaķim ar neparastu vārdu.
“Maksas sērotāja” turpina Kovaļovai raksturīgo psiholoģiskā trillera līniju, kurā līdzās jautājumam par notikušo būtiska nozīme ir arī cilvēku patiesajām motivācijām un jautājumam, kam iespējams uzticēties.
Autore jau iecerējusi arī romāna turpinājumu, kurā Lina, Roberts un Valters ķersies pie jaunas, noslēpumainas lietas izmeklēšanas.