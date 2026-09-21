Viņš neapprecēja savas dzīves mīlestību, citi izjauca laulību: 10 slavenību nožēlas par attiecībām
Foto: Vida Press (kolāža: Jauns.lv)
No neuzticības līdz nenotikušām laulībām: vairākas Holivudas slavenības ir nākušas klajā atklātu nožēlu par to, kā izvērtās viņu attiecības.
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Viņš neapprecēja savas dzīves mīlestību, citi izjauca laulību: 10 slavenību nožēlas par attiecībām

Santa Hincenberga

Jauns.lv

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No malas viņu attiecības bieži izskatījās pēc īstiem Holivudas mīlasstāstiem, taču pēc šķiršanās daudzi atklājuši pavisam citu ainu.

Viņš neapprecēja savas dzīves mīlestību, citi izja...

Tā, piemēram, aktieris Bens Afleks šķiršanos no aktrises Dženiferas Gārneres nodēvējis par vienu no lielākajām nožēlām savā dzīvē, savukārt Kardašjanu dzimtas matriarha Krisa Dženere atzinusi, ka neuzticība Robertam Kardašjanam bijusi milzīga kļūda, bet leģendārais aktieris Als Pačīno vēlāk nožēlojis, ka savulaik neapprecēja Daeinu Kītoni.

Lūk, desmit slaveni pāri un atklātās atzīšanās, kas izskanējušas vairākus gadus vai pat gadu desmitus pēc viņu mīlasstāstu beigām.

Nākamā lapa: Bens Afleks un Dženifera Gārnere

Tēmas

Mila KunisaMakolijs KalkinsHolivudaDženifera GārnereBens AfleksDženifera LopesaAls PačīnoDžastins BībersSelēna GomesaHeilija BībereElizabete TeiloreVils SmitsTeilore SviftaKelvins HerissHjū GrāntsElizabete Hērlija

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