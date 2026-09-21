No neuzticības līdz nenotikušām laulībām: vairākas Holivudas slavenības ir nākušas klajā atklātu nožēlu par to, kā izvērtās viņu attiecības.
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Ārzemju zvaigznes
Šodien 06:44
Viņš neapprecēja savas dzīves mīlestību, citi izjauca laulību: 10 slavenību nožēlas par attiecībām
No malas viņu attiecības bieži izskatījās pēc īstiem Holivudas mīlasstāstiem, taču pēc šķiršanās daudzi atklājuši pavisam citu ainu.
Tā, piemēram, aktieris Bens Afleks šķiršanos no aktrises Dženiferas Gārneres nodēvējis par vienu no lielākajām nožēlām savā dzīvē, savukārt Kardašjanu dzimtas matriarha Krisa Dženere atzinusi, ka neuzticība Robertam Kardašjanam bijusi milzīga kļūda, bet leģendārais aktieris Als Pačīno vēlāk nožēlojis, ka savulaik neapprecēja Daeinu Kītoni.
Lūk, desmit slaveni pāri un atklātās atzīšanās, kas izskanējušas vairākus gadus vai pat gadu desmitus pēc viņu mīlasstāstu beigām.