Breda Pita bērni cits pēc cita atsakās no viņa uzvārda - neskarts palicis vairs tikai viens
Aktieru Andželīnas Džolijas un Breda Pita vecākais dēls Madokss oficiāli atteicies no tēva uzvārda. Losandželosas tiesa apstiprinājusi viņa lūgumu mainīt uzvārdu no Džolijs-Pits uz Džolijs.
Tiesas dokumentos norādīts, ka pret vārda maiņu nav saņemti iebildumi, tādēļ Madoksa iesniegtais lūgums ticis apstiprināts. Viņš tiesas sēdē piedalījās attālināti kopā ar savu advokātu. Madokss pieteikumu iesniedza jau maijā, kā iemeslu norādot “personiskus apsvērumus”. Plašāk savu lēmumu viņš publiski nav skaidrojis.
Pat pirms tiesas lēmuma Madokss profesionālajā vidē bija sācis izmantot tikai mātes uzvārdu. Strādājot pie Andželīnas Džolijas filmas “Couture”, titros viņš jau bija norādīts kā Madokss Džolijs.
Madokss aizvien vairāk iesaistās darbā aiz kameras. Iepriekš viņš kopā ar brāli Paksu strādāja arī pie filmas “Marija”, kurā Džolija atveidoja operdziedātāju Mariju Kallasu. Džolija savulaik stāstījusi, ka dēlu klātbūtne filmēšanas laukumā viņai bijusi īpaši nozīmīga, jo sarežģītākajos brīžos viņi viņu atbalstījuši.
Madokss gan nav pirmais no Andželīnas Džolijas un Breda Pita bērniem, kurš pārstājis lietot tēva uzvārdu. Viņu meita Šailo pēc pilngadības sasniegšanas 2024. gadā juridiski mainīja savu uzvārdu uz Džolija, savukārt Zahara iesniegusi pieteikumu kļūt par Zaharu Mārliju Džoliju. Arī Vivjena ir sākusi juridisko procesu, lai atteiktos no Pita uzvārda, bet viņas dvīņubrālis Nokss publiski jau izmantojis formu “Nokss Džolijs”, tostarp skolas dokumentos. Pakss pagaidām ir vienīgais, kurš nav iesniedzis publiski zināmu pieteikumu uzvārda maiņai.
Andželīna Džolija un Breds Pits ir sešu bērnu vecāki – Madoksa, Paksa, Zaharas, Šailo, Noksa un Vivjenas.
Džolija iesniedza šķiršanās pieteikumu 2016. gada septembrī, bet bijušais pāris galīgo vienošanos panāca tikai 2024. gada decembrī, vairāk nekā astoņus gadus pēc attiecību izjukšanas.