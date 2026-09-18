Uz viņu raidīja sešus šāvienus: kāpēc “Soli pa solim” zvaigzne Brendons Kols pameta Holivudu
Deviņdesmitajos gados Brendons Kols bija viena no labi zināmajām jaunajām televīzijas sejām. Latvijas skatītāji viņu vislabāk atceras kā Džei Tī Lambertu populārajā ģimenes komēdijseriālā “Soli pa solim”. Taču pēc seriāla beigām 1998. gadā tobrīd tikai 21 gadu vecais aktieris no Holivudas praktiski pazuda. Un iemesls šādam lēmumam bija daudz dramatiskāks, nekā fani tolaik varēja nojaust.
Viņa lēmums atteikties no aktiera karjeras, iespējams, nebija saistīts tikai ar vēlmi sākt citu dzīvi. Nepilnus divus gadus pirms seriāla beigām Kols piedzīvoja biedējošu apšaudi uz ceļa, kas, pēc viņa ekrāna māsas Kristīnes Leikinas teiktā, aktieri pamatīgi mainīja.
Brendons Kols aktiera karjeru sāka astoņu gadu vecumā. Viņš parādījās tādos tolaik populāros seriālos kā “Simon & Simon” un “Hotel”, vēlāk ieguva regulāru lomu ziepju operā “Santa Barbara”, bet 1989. gadā kļuva par pirmo aktieri, kurš seriālā “Pludmales patruļa” atveidoja Hobiju Bukanonu – Deivida Haselhofa varoņa dēlu.
Tomēr loma, kas viņu padarīja īpaši atpazīstamu, atnāca 1991. gadā. Kols tika izvēlēts Džei Tī Lamberta lomai seriālā “Soli pa solim”. Seriāls stāstīja par Frenku Lambertu un Kerolu Fosteri, kuri apprecas un zem viena jumta apvieno savas kuplās ģimenes. “Soli pa solim” tika rādīts septiņas sezonas no 1991. līdz 1998. gadam un kļuva iecienīts arī Latvijas skatītāju vidū. Arī šobrīd Latvijas skatītājiem var sekot seriālam atkārtoti kanālā TV3.
Taču kāds traģisks notikums uz visiem laikiem mainīja to, kā Kols skatās uz slavu. 1996. gada septembrī, braucot mājās pēc “Soli pa solim” sērijas filmēšanas, Kols piedzīvoja notikumu, kas varēja beigties traģiski.
Viņa seriāla kolēģe Kristīne Leikina, kura seriālā atveidoja Džei Tī māsu Elu, vēlāk podkāstā “Pod Meets World” stāstīja, ka Kols uz ceļa esot nonācis konfliktā ar citu autovadītāju. Pēc viņas atmiņām abi kādu brīdi braukuši agresīvi, līdz Kols centies no otra vadītāja atrauties. Viņš iebraucis strupceļā un, apgriežoties, ieraudzījis, ka otrs autovadītājs viņu jau gaida.
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Leikina stāstīja, ka vīrietis uz Kola automašīnu raidījis aptuveni sešus šāvienus. Aktieris tika sašauts abās rokās, taču spēja turpināt braukt. Pēc Leikinas teiktā, viņš nokļuva līdz policijas iecirknim, izkāpa no automašīnas un pie tā pakāpieniem zaudēja samaņu. Kols tika nogādāts UCLA medicīnas centrā un vēlāk pilnībā atveseļojās.
Neraugoties uz piedzīvoto, Kols nepameta “Soli pa solim” uzreiz. Viņš atgriezās filmēšanas laukumā un seriālā palika līdz tā noslēgumam 1998. gadā. Taču pēc pēdējās sērijas aktieris pieņēma radikālu lēmumu – 21 gada vecumā viņš pārtrauca aktiera karjeru. Kopš tā laika Kols nav atgriezies ne filmās, ne seriālos.
Leikina uzskata, ka apšaude varēja būt viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc viņas bijušais ekrāna brālis vairs nevēlējās atrasties uzmanības centrā. “Tas cilvēku maina – tāds traumatisks notikums. Man šķiet, viņam vienkārši vairs nebija nekādas intereses atrasties uzmanības centrā,” izteicās aktrise.
Atšķirībā no daudziem citiem bijušajiem bērnu aktieriem Kols pēc aiziešanas no kino industrijas savu privāto dzīvi gandrīz pilnībā pasargāja no sabiedrības uzmanības. Gadu gaitā medijos parādījās ziņas, ka viņš strādājis savas ģimenes degvielas uzpildes stacijā Kalifornijā, taču pats Kols intervijas sniedza ārkārtīgi reti un sociālajos tīklos aktīvu publisko dzīvi neveidoja.
Tas mainījās 2024. gadā, kad pēc daudziem gadiem viņš atkal parādījās publiskā pasākumā. Kols pievienojās Patrikam Dafijam, Kristīnei Leikinai, Steisijai Kīnanai, Kristoferam Kastīlam un citām “Soli pa solim” zvaigznēm “90s Con” fanu pasākumā. Tā bija viena no retajām reizēm vairāk nekā divu desmitgažu laikā, kad bijušais aktieris atkal nonāca plašākas publikas priekšā.
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Šodien Kols ir 49 gadus vecs un joprojām nav atgriezies aktiera profesijā. Jaunākā publiski pieejamā informācija liecina, ka pēc gadiem, kas pavadīti pilnīgi citā dzīvē, viņš pievērsies nekustamo īpašumu nozarei.