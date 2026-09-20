Milzīga algu atšķirība un spriedze aizkulisēs: kāpēc patiesībā beidzās 90. gadu hits “Home Improvement”
Deviņdesmitajos gados seriāls “Home Improvement”, kas savulaik bija skatāms arī Latvijā, bija viens no populārākajiem ASV situāciju komēdijseriāliem, bet 1999. gadā pēc astoņām sezonām tas pēkšņi noslēdzās.
Lai gan tam bija vairāki iemesli, viena no būtiskākajām problēmām aizkulisēs izrādījās iespaidīgā atalgojuma atšķirība starp seriāla galvenajām zvaigznēm – Timu Alenu un Patrīciju Ričardsoni. Ričardsone seriālā atveidoja Džilu Teilori – Tima Alena varoņa Tima Teilora sievu – un bija viena no galvenajām seriāla sejām. Turklāt aktrise aktīvi iesaistījās arī aizkulisēs, regulāri izsakot savu viedokli par scenārijiem un rūpējoties, lai sieviešu tēli netiktu attēloti vienpusīgi.
Seriāla līdzproducente Rozalinda Mūra laikrakstam “Los Angeles Times” reiz stāstīja, ka Ričardsone, pat esot “visa šī testosterona” ieskauta, vienmēr spējusi pastāvēt par savu viedokli. Tomēr darbs pie seriāla prasīja arī lielus personiskus upurus. Ričardsone vēlāk atzina, ka intensīvais filmēšanas grafiks ietekmējis viņas ģimenes dzīvi un bijis viens no faktoriem, kas radījis problēmas laulībā.
Kad pēc astotās sezonas tika apspriesta iespēja “Home Improvement” turpināt, Ričardsone sākotnēji nevēlējās atgriezties. “Pasaulē nav tādas naudas summas, kas liktu man filmēties devītajā sezonā,” viņa vēlāk atcerējās sakām producentiem. Tomēr “Disney” mēģināja viņu pārliecināt, piedāvājot aktrisei iespaidīgu atalgojumu – vienu miljonu ASV dolāru par katru sēriju. Problēma gan bija tā, ka Timam Alenam par iespējamo sezonu tika piedāvāts aptuveni divreiz vairāk.
Ričardsone atbildēja, ka piekritīs atgriezties tikai tad, ja saņems tādu pašu atalgojumu kā Alens. Viņa gan jau iepriekš zinājusi, ka studija šādam nosacījumam nepiekritīs. Aktrise vēlāk atzina, ka tas bijis viņas veids, kā pateikt “nē”.
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“Es zināju, ka “Disney” nekādā gadījumā man nemaksās tik daudz. Es tur biju visu šo laiku, bet viņi man nekad nemaksāja pat trešdaļu no tā, ko saņēma Tims, lai gan es strādāju ārkārtīgi smagi,” viņa stāstīja.
Teorētiski producenti būtu varējuši mēģināt turpināt seriālu bez Ričardsones, tomēr šāda iespēja nopietni netika apsvērta. “Home Improvement” līdzautors Karmens Finestra vēlāk sacīja, ka bez Džilas Teilores seriāls vienkārši vairs nedarbotos. Tādējādi Ričardsones atteikšanās atgriezties kļuva par vienu no izšķirošajiem iemesliem, kādēļ pēc astotās sezonas seriālam tika pielikts punkts.
Tomēr, kā izrādās, atšķirīgais atalgojums nebija vienīgā problēma. Ričardsone atklājusi, ka astotās sezonas laikā filmēšanas laukumā jau valdījusi ievērojama spriedze. Seriālam tika piesaistīti jauni režisori, un pārmaiņas ne vienmēr noritēja gludi. Turklāt vienu sezonu iepriekš seriālu bija pametis tālaika pusaudžu elks Džonatans Teilors Tomass, kurš atveidoja Rendiju Teiloru.
Tomass savu aiziešanu skaidroja ar vēlmi vairāk pievērsties izglītībai, taču vēlāk piedalījās arī vairākās filmās. Tas savukārt neesot paticis Timam Alenam.
Alens intervijā “TV Guide” atzina, ka bijis neizpratnē par jaunā kolēģa lēmumu. “Viņš teica, ka tas ir skolas dēļ, bet pēc tam filmējās vairākās filmās. Es publiski pateicu, ka esmu apjucis. Domāju, ka viņam tas nepatika,” sacīja Alens.
Arī Ričardsone toreiz neslēpa, ka Tomasa lēmums nepiedalīties pat seriāla noslēguma epizodē filmēšanas komandai bijis sāpīgs jautājums.
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Seriāls “Home Improvement” oficiāli noslēdzās 1999. gadā pēc astoņām sezonām. Lai gan pēdējos gados aizkulisēs netrūka domstarpību, laika gaitā vairāki aktieri attiecības atjaunojuši. Dažas no “Home Improvement” zvaigznēm vēlāk pat viesojās Tima Alena citā populārajā komēdijseriālā “Pēdējais īstais vīrs”, sagādājot skatītājiem nelielu atkalredzēšanos.