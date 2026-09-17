Pēc 20 gadiem ar turpinājumu atgriežas iemīļota Ziemassvētku filma - ekrānā atkal būs gandrīz visas tās zvaigznes
Divdesmit gadus pēc iemīļotās Ziemassvētku filmas “Laipni lūgta ģimenītē” (The Family Stone) iznākšanas Stounu ģimene gatavojas atkalapvienoties. Kinostudija “Searchlight Pictures” oficiāli apstiprinājusi filmas turpinājumu, kurā atgriezīsies gandrīz viss oriģinālās filmas zvaigžņu sastāvs.
Jaunajā filmā atkal būs redzamas Sāra Džesika Pārkere, Reičela Makadamsa, Klēra Deinsa, Dermots Malronijs, Lūks Vilsons, Kreigs T. Nelsons, Elizabete Rīzere, Pols Šneiders, Tairons Džordano un Braiens Dž. Vaits. Pie projekta atgriezīsies arī pirmās filmas scenārists un režisors Tomass Bezuka. Filmas pirmizrādes datums pagaidām nav izziņots, taču veidotāji paziņojumā sola, ka tā gaidāma drīzumā.
Arī jaunā filma risināsies Ziemassvētku laikā. Kopš ģimenes mātes Sibillas nāves būs pagājuši 20 gadi, un Stounu ģimene atkal pulcēsies kopā svētkos. Tomēr šoreiz viņus sagaidīs pārsteigums – ģimenes tēvs negaidīti paziņos, ka ir iemīlējies, un uzaicinās savu jauno dzīvesbiedri iepazīties ar bērniem.
Aktieris Dermots Malronijs, kurš oriģinālajā filmā atveidoja vecāko dēlu Everetu, par gaidāmo turpinājumu jau pajokojis, ka skatītāji pat nenojaušot, kas ar Stounu ģimeni noticis šo 20 gadu laikā.
Viena no nozīmīgākajām oriģinālfilmas zvaigznēm jaunajā filmā gan vairs neatgriezīsies. Kā zināms, Daiena Kītone, kura atveidoja Stounu ģimenes māti Sibillu, nomira 2025. gada oktobrī 79 gadu vecumā. Arī pašā 2005. gada filmā Sibillas liktenis bija skumjš – ģimene Ziemassvētkos sapulcējās kopā, zinot, ka viņa sirgst ar neārstējamu krūts vēzi, un filmas noslēgumā skatītāji uzzināja, ka tie bijuši viņas pēdējie Ziemassvētki kopā ar ģimeni.
Daienas Kītones spilgtākie dzīves mirkļi (1946-2025)
79 gadu vecumā mūžībā devusies "oskarotā" aktrise Daiena Kītone, kura daudziem zināma ar lomām tādās filmās kā "Krusttēvs", "Pirmo sievu ...
Režisors Tomass Bezuka iepriekš atklājis, ka pie turpinājuma sācis strādāt vēl pirms Kītones nāves, taču pēc aktrises aiziešanas jaunais stāsts ieguvis vēl emocionālāku nozīmi. Viņš vēloties ar filmu vēl vairāk godināt gan Sibillas tēlu, gan pašu Kītoni.
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Oriģinālā “Laipni lūgta ģimenītē” iznāca 2005. gadā un stāstīja par lielās un temperamentīgās Stounu ģimenes Ziemassvētkiem, kuros Everets pirmo reizi mājās atveda savu draudzeni Mereditu, ko atveidoja Sāra Džesika Pārkere. Ģimenes tikšanās ātri pārvērtās neveiklu situāciju, konfliktu, romantikas un ģimenes noslēpumu virknē.