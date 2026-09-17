Sākusies “Caur ērkšķiem uz…” astotās sezonas filmēšana
Jau šoruden pie televīzijas skatītājiem kanālā 360 un izklaides platformā Tet TV+ ar jauniem pārsteigumiem, skaudriem dzīvesstāstiem un cerībām par ...
Skarbi likteņi un sāpīgi stāsti - iepazīsti "Caur ērkšķiem uz..." jaunās sezonas dalībnieces
Jau šodien, 17. septembrī, kanālā "360" trīspadsmit drosmīgas sievietes spers soli, lai mainītu savu likteni.
Sociālais projekts “Caur ērkšķiem uz...” astoto reizi sniegs palīdzīgu roku sievietēm, kurām dzīvē nav klājies viegli. Viņu stāstos īpaši izceļas četras skarbas likteņa līnijas – piederības meklējumi, zaudētas attiecības ar bērniem, vardarbības pieredze un alkohola atkarība.
Trīspadsmit šīs sezonas dalībnieces vieno vēlme mainīt dzīvi, taču katra no viņām projektā ierodas ar atšķirīgu pieredzi. Lai gan sākotnēji šķita, ka dalībnieces būs divpadsmit, projektam nedaudz vēlāk pievienosies vēl viena sieviete, kas ir gatava pārmaiņām.
Skaties “Caur ērkšķiem uz...” astoto sezonu un seko līdzi dalībnieču spējai uzdrīkstēties kanālā "360" no 17. septembra katru ceturtdienu pulksten 21.25 un izklaides platformā "Tet+" jau tagad!