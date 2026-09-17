Internetu satricina foto, kurā Tramps it kā skūpsta savu asistenti, kurai nesen uzdāvinājis 45 000 dolāru skaidrā naudā
Sociālos tīklus pārņēmis attēls, kas daudziem licis saraukt uzacis — tajā, šķiet, redzams ASV prezidents Donalds Tramps, golfa laukumā skūpstām savu asistenti Natāliju Hārpu. Foto strauji izplatījies internetā un izraisījis spekulāciju lavīnu par abu iespējamām romantiskām attiecībām. Tomēr šajā stāstā ir kāds būtisks “bet”.
Sociālajos tīklos izplatītajā attēlā redzams Trampam līdzīgs vīrietis baltā kreklā un gaišās biksēs, kurš cieši piekļāvies blondai sievietei baltā apģērbā. Sievietes rokā redzama golfa nūja, bet fonā — golfa laukums un golfa automašīna. Internetā izplatās vismaz divas šī attēla versijas — viena ir miglaina un zemas kvalitātes, otra ievērojami asāka un detalizētāka. Tieši kvalitatīvākā versija raisījusi vislielākās aizdomas.
Here is Trump kissing Natalie Harp both Original and AI Enhanced side-by-side. I'm just wondering what first lady Melania and son Barron are thinking right now pic.twitter.com/XAfuVOnIqy— JeSuisCH🏒BleuBlancRouge (@HabsHappy) September 15, 2026
Vērīgākie sociālo tīklu lietotāji gan pamanījuši, ka sievietes rokai attēlā, šķiet, ir seši pirksti. Norādīts arī uz citām savādām detaļām, tostarp nedabiska izskata golfa nūjām un vairākiem elementiem, kas varētu liecināt par mākslīgā intelekta izmantošanu.
Faktu pārbaudes vietne “Lead Stories” asāko attēla versiju pārbaudīja ar vairākiem rīkiem. “Hive Moderation” to novērtēja kā 99,9% iespējami mākslīgā intelekta radītu, savukārt citā pārbaudē attēlā tika konstatēta digitāla pazīme, kas norādīja uz tā ģenerēšanu ar mākslīgā intelekta rīkiem.
Vienlaikus gan eksperti nav spējuši tādā pašā veidā pierādīt, ka arī internetā izplatītā miglainā fotogrāfijas versija ir mākslīgā intelekta radīta. “Lead Stories” to pārbaudīja ar vairākiem AI noteikšanas rīkiem, taču tie neuzrādīja pārliecinošas pazīmes, ka attēls būtu ģenerēts ar mākslīgo intelektu. Tas gan nenozīmē, ka fotogrāfija ir īsta.
Faktu pārbaudītājiem izdevies noskaidrot, ka viena no agrākajām atrastajām miglainā attēla publikācijām parādījās “Threads” 14. septembrī. Ieraksta autors nenorādīja ne fotogrāfu, ne mediju, no kura attēls būtu iegūts. Neilgi pēc tam tas jau sāka izplatīties citās sociālo tīklu platformās.
Tikmēr Baltais nams pavēstījis, ka sociālajos tīklos izplatītais attēls ir viltojums.
35 gadus vecā Natālija Hārpa ir viena no Trampa tuvākajām darbiniecēm un viņa izpildasistente. Pēdējā laikā viņa regulāri redzama prezidenta tuvumā un ir pavadījusi viņu arī golfa izbraucienos un ārvalstu braucienos. Tieši Hārpas biežā atrašanās līdzās prezidentam, visticamāk, ir viens no iemesliem, kādēļ foto internetā izraisījis tik lielu uzmanību.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas