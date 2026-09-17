Princeses Diānas brālis atklāj šokējošu karaļa Čārlza frāzi pēc viņas nāves
Princeses Diānas brālis Čārlzs Spensers savā jaunajā grāmatā atklājis līdz šim nepubliskotas detaļas par saspringtu telefonsarunu ar toreizējo princi Čārlzu neilgi pēc Diānas traģiskās nāves 1997. gadā. Spensers apgalvo, ka strīda laikā tagadējais Lielbritānijas karalis par savu bijušo sievu izteicis vārdus, kas viņu satriekuši.
Šonedēļ izdevums “Daily Mail” publicēja pirmo ieskatu 62 gadus vecā Čārlza Spensera gaidāmajā memuāru grāmatā “Swan Song: Diana, My Sister”, kas pārdošanā nonāks 22. septembrī.
Grāmatā Diānas jaunākais brālis atceras dienas pēc māsas nāves, kad karaliskajā ģimenē tika apspriests jautājums, vai Diānas dēliem — tolaik 15 gadus vecajam princim Viljamam un 12 gadus vecajam princim Harijam — būtu jāpiedalās bēru procesijā, ejot aiz mātes zārka.
Spensers raksta, ka pret šo ieceri stingri iebildis. Īpaši viņu uztraucis Harijs, kurš tolaik bija tikai 12 gadus vecs. Pēc tam Spensers esot saņēmis telefona zvanu no prinča Čārlza, un saruna kļuvusi arvien asāka.
“Princis Čārlzs turpināja savu dusmu izvirdumu, bet es viņu nepārtraucu,” Spensers raksta grāmatā. “Tad viņš apklusa. Es domāju, ka pauze nozīmē mēģinājumu savaldīties, taču pēc tam viņš pa telefonu pateica to, ko vienmēr esmu uztvēris kā viņa ilgi krāto nicinājumu pret Diānu un šausmas par to, cik ļoti viņas nāve bija satricinājusi visu pasauli.”
Pēc Spensera teiktā, princis Čārlzs viņam sacījis: “Vari būt drošs — mēs viņu pietiekami drīz aizmirsīsim.”
Diānas brālis apgalvo, ka pēc šiem vārdiem vairākas sekundes nav spējis neko atbildēt. “Es nespēju noticēt, ka tu tikko to pateici,” viņš esot sacījis un pārtraucis telefonsarunu.
Bekingemas pils, komentējot grāmatā pausto, norādījusi, ka karaļnams par grāmatām principā komentārus nesniedz. Tomēr pils pārstāvis piebildis, ka karalis apzinoties — brāļa vai māsas zaudējuma izraisītās sāpes var ietekmēt cilvēka spriestspēju un atmiņas par notikumiem pat daudzus gadus pēc traģēdijas.
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Jautājums par Viljama un Harija dalību Diānas bēru procesijā jau iepriekš izraisījis plašas diskusijas. 2017. gada BBC dokumentālajā filmā “Diana, 7 Days” abi prinči atklāja, ka lēmums iet aiz mātes zārka bijis ģimenes kopīgs lēmums. “Tas nebija viegls lēmums, un tas bija kopīgs ģimenes lēmums,” toreiz sacīja princis Viljams.
Princese Diāna ar dēliem
Princese Diāna ar dēliem princi Viljamu un princi Hariju.
Arī Čārlzs Spensers jau iepriekš publiski stāstījis, ka centies nepieļaut, lai Harijam būtu jāiet bēru procesijā. “Es biju ārkārtīgi noraizējies — kāda trauma tik mazam puisim iet aiz savas mātes ķermeņa,” viņš 2017. gadā sacīja kādā intervijā. “Tas ir vienkārši briesmīgi. Un patiesībā es mēģināju panākt, lai tas nenotiktu.”
Princeses Diānas bēres notika 1997. gada 6. septembrī Vestminsteras abatijā Londonā. Aiz Diānas zārka toreiz gāja princis Filips, princis Viljams, Čārlzs Spensers, princis Harijs un princis Čārlzs.
Jaunā grāmata “Swan Song: Diana, My Sister” būs pirmā reize, kad Spensers tik plaši un atklāti stāstījis par savu māsu. Viņš norādījis, ka vēlējies pastāstīt Diānas stāstu no brāļa skatpunkta, tuvojoties viņas nāves 30. gadadienai.
“Šīs grāmatas mērķis ir pastāstīt patiesību par Diānu no viņas brāļa skatpunkta — gluži tāpat, kā es centos to darīt, runājot viņas bērēs,” sacījis Spensers.
Spensers grāmatu nodēvējis par personiskāko, kādu jebkad sarakstījis. Pēc audiogrāmatas ierakstīšanas viņš sociālajos tīklos rakstīja, ka sajutis — beidzot pateicis tieši to, ko vēlējies. “Kad pabeidzu ierakstu, nodomāju: tas ir tieši tas, ko vēlējos un ko man vajadzēja pateikt — un, manuprāt, viņa būtu apstiprinājusi katru vārdu,” rakstīja Spensers.
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Princeses Diānas un prinča Čārlza kāzas 1981. gada 29. jūlijā
1981. gada 29. jūlijā visa Lielbritānija svinēja karaliskās kāzas - princis Čārlzs precējās ar princesi Diānu.
Interesi par grāmatu vēl vairāk pastiprinājis savāds incidents īsi pirms tās iznākšanas. Tiek ziņots, ka no kravas automašīnas Nīderlandē nozagti četri vēl neizdotās grāmatas eksemplāri. Autovadītājs bija novietojis automašīnu stāvvietā, lai pārnakšņotu, bet no rīta konstatējis ielaušanos. Lai gan kravā atradās daudz grāmatu, pazuduši tikai vairāki Spensera memuāru eksemplāri.
Nīderlandes policija par notikušo sākusi izmeklēšanu, bet kāds izdevniecības avots incidentu nodēvējis par “ļoti aizdomīgu”, ņemot vērā īpaši stingros drošības pasākumus, kas veikti, lai grāmatas saturs nenoplūstu pirms tās oficiālās izdošanas.