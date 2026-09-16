Kellija Osborna norāda, ka nekad nesalīgs ar savu vecāko māsu. "Mēs esam kā eļļa un ūdens!”
Otrdienas, 15. septembra, podkāstā "Mums jāparunā" Kellija Osborna atklāti dalījās savās pārdomās par gadiem ilgo atsvešināšanos no vecākās māsas Eimijas.
Sarunas laikā viņa apsprieda Eimijas lēmumu nepiedalīties Osbornu ģimenes realitātes šovā "The Osbournes". Kellija uzsvēra, ka nevar atklāt visus šā lēmuma iemeslus, jo nevēlas runāt māsas vārdā.
“Es nevaru izstāstīt visu patiesību, jo nevēlos runāt viņas vietā,” sacīja Kellija. “Mēs neesam tuvas, taču es viņu cienu pietiekami, lai saglabātu viņas privātumu. Es uzskatu, ka visam ir savs iemesls."
Pēc Kellijas teiktā, 43 gadus vecā Eimija viņu un abu brāli Džeku Osbornu īsti nekad neesot atzinusi. “Viņa vienkārši dzīvoja savā pasaulē un darīja savas lietas,” stāstīja Kellija. “Ja runāju godīgi, zināmā mērā man šķiet, ka viņa no mums kaunējās.” Vienlaikus Kellija atzina, ka, iespējams, nekad pilnībā neizpratīs māsas rīcību un patiesos iemeslus.
“Mēs esam ļoti atšķirīgas. Viss, kas esmu es, nav viņa, un viss, kas ir viņa, neesmu es. Mēs nevarētu būt vēl lielāki pretpoli. Mēs esam kā eļļa un ūdens,” viņa sacīja.
Par vienu no sāpīgākajām dzīves pieredzēm Kellija nosauca sajūtu, ka viņai nekad īsti nav bijusi vecākā māsa. “Man nekad tā īsti nebija vecākā māsa, un man pašai bija jāiemācās darīt lietas, kuras vecākajai māsai būtu vajadzējis man iemācīt,” viņa atklāja. “Es izjūtu aizvainojumu, ko es jutīšu vienmēr.”
Uz jautājumu, vai vēl pastāv cerība abu attiecības atjaunot, Kellija atbildēja noliedzoši. Viņa uzsvēra, ka pieņem Eimiju tādu, kāda viņa ir, taču abu atšķirības esot pārāk lielas. “Es viņu cienu un pieņemu, bet mēs esam atšķirīgas. Un tas ir normāli,” sacīja Kellija. “Ģimenē pastāv pieņēmums, ka "asinis ir biezākas par visu". Taču viena no dzīves skaistākajām lietām ir tā, ka vari arī pats izvēlēties, ko saukt par savu ģimeni.”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kellija arī norādīja, ka nevēlas savā tuvumā cilvēkus, kuri viņu nepieņem un cenšas mainīt. “Ja tu mani nepieņem tādu, kāda esmu, nemitīgi mēģini mani mainīt, saki par mani briesmīgas lietas un patiesi, šķiet, uzplauksti brīžos, kad man neklājas labi, es tevi savā dzīvē nevēlos,” viņa sacīja.