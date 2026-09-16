Nīderlandē aizdomīgos apstākļos nozagti vēl nepublicētie princeses Diānas brāļa memuāri
15. augustā Nīderlandē naktī no kravas automašīnas nozagti četri princeses Diānas brāļa Čārlza Spensera vēl nepublicētā memuāru eksemplāri. Kāds avots izdevniecībā zādzību nosaucis par “ļoti aizdomīgu”, jo pirms 22. septembrī paredzētās grāmatas izdošanas tika ievēroti īpaši stingri drošības pasākumi.
Otrdien, 15. septembrī, šoferis kravas automašīna veda grāmatas uz noliktavu Nīderlandē, no kurienes tās bija paredzēts izplatīt tālāk. Vadītājs naktī novietoja transportlīdzekli stāvēšanai un devās gulēt. Tomēr pamostoties viņš atklāja, ka automašīnā kāds bija ielauzies.
Tiek ziņots, ka no visas kravas bija pazuduši tikai daži "Swan Song: Diana, My Sister" eksemplāri – kopumā četras grāmatas. Nīderlandes policija par notikušo sākusi notikušā izmeklēšanu, bet kāds avots izdevniecībā laikrakstam "Daily Mail" zādzību raksturoja kā “ļoti aizdomīgu”.
“Nekas tāds iepriekš nav noticis. Šī, iespējams, ir gada svarīgākā grāmata, un ar to saistītie drošības pasākumi ir bijuši neticami stingri,” sacīja avots.
Pēc viņa teiktā, veikti visi iespējamie piesardzības pasākumi, lai grāmatas saturs nenonāktu atklātībā pirms tās oficiālās publicēšanas. “Tādēļ šis bezprecedenta gadījums tiek uztverts ārkārtīgi nopietni,” piebilda avots.
Ziņas par to, ka 62 gadus vecais grāfs Spensers grasās izdot grāmatu, publiski izskanēja augustā. Šī būs pirmā reize, kad Čārlzs Spensers tik atklāti un plaši stāstīs par savu mirušo māsu princesi Diānu.
“Šīs grāmatas mērķis ir izstāstīt patiesību par Diānu no viņas brāļa skatpunkta – gluži tāpat, kā es centos to darīt, runājot viņas bērēs,” paziņojumā norādīja Spensers. “Līdzīgi kā bēru runā, es vēlos runāt Diānas vārdā un darīt to atklāti un pozitīvi,” viņš turpināja.
Spensers norāda, ka nolēma uzrakstīt grāmatu, tuvojoties princeses Diānas traģiskās nāves 30. gadadienai. Viņš skaidroja, ka šajā laikā arī saņēmis ļoti daudz lūgumu sniegt intervijas par māsu. “Tas mani pārliecināja reizi par visām reizēm pierakstīt savas domas un atmiņas, nevis atkal izjust nepatiku, lasot citu cilvēku viedokļus, no kuriem daudzi balstās melos, kuras cilvēki laika gaitā sākuši uzskatīt par patiesību,” sacīja Spensers.
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Grāmatu izdot izdevniecība "Penguin Press", un tās tulkojumi iznāks 12 valodās. Jau pirms oficiālās izdošanas tā priekšpasūtījumu dēļ kļuvusi par vienu no platformas "Amazon" bestselleriem.