Elīna un Vestards Šimki laulību uztver kā svēto sakramentu
Šovasar, 2. jūlijā, kāzu jubileju svinēja mūziķu pāris Elīna un Vestards Šimki. Pirms 14 gadiem viņi laulājās Jūrkalnes Romas katoļu baznīcā.
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" operdziedātāja Elīna Šimkus atklāj, ka šos svētkus ar vīru pianistu Vestardu Šimku nosvinējuši ģimenes lokā: “Dienu pavadījām mājās kopā ar bērniem, vakarā divatā aizbraucām pavakariņot uz restorānu.” Ģimenē aug dēls Bernards un meita Lilija.
“Nezinu, vai 14 gadi laulībā ir ilgs laiks. Šie gadi, šķiet, ir paskrējuši ātri un ir bijuši piepildīti ar daudziem skaistiem mirkļiem. Pa šo laiku mūsu ģimene no diviem ir izaugusi līdz četriem, un tieši apziņa, ka mums ir turpinājums mūsu bērnos, dod sajūtu, ka viss vēl priekšā! Mums abiem ģimenēs ir lieliski vecāku ilgas laulības piemēri – mani vecāki šogad svinēs zelta kāzas!” laulībā aizvadīto laiku izvērtē dziedātāja. “Kā katoļticīgi cilvēki mēs savu laulību uztveram kā svēto sakramentu, un tas ir uz mūžu. Ilglaicīgai laulībai sabiedrībā būtu jābūt normai, nevis kaut kam īpašam. Laulība nedrīkst būt balstīta mirkļa sajūtās. Cilvēks savās sajūtās ir ļoti nenoturīgs un mainīgs. Laulības pamatā ir jābūt kopīgai sapratnei par tās svētumu, nozīmīgumu un tradicionālām vērtībām, uz ko laulība balstās,” viņa saka.
Vestards Šimkus ar ģimeni mājās un dabā
Pianists Vestards Šimkus ar ģimeni mājās un dabā.
No malas veroties uz Šimku ģimeni, viņi rada pašpietiekamas un draudzīgas ģimenes iespaidu. “Savu ģimenes dzīvi sargājam. Laime mīl klusumu. Dzīvojam mierīgu un vienkāršu ģimenes dzīvi, ikdienā esot klātesoši saviem bērniem. Pēdējos divus gadus ar lielu prieku dodamies kādā ārzemju ceļojumā kopā ar bērniem, jo nu jau viņi ir tādā vecumā, kad paši apzināti izbauda ceļojumu un gūtie iespaidi paliek viņiem atmiņā,” tā Elīna.
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Mīlestība ar cilvēkiem dara brīnumainas lietas – tā dziedē, priecē, dod spēku pārvarēt dažādas dzīves grūtības un dzīvot pilnasinīgi. Vaicājot, vai Elīna piekrīt šim apgalvojumam un ko viņai nozīmē mīlestība, viņa teic: “Ja runājam par laulātu cilvēku noturīgu mīlestību, tad tā noteikti ir brīnumaina. Citās formās mīlestība var nākt un iet, un tad atnākt arvien jauna. Tad, manuprāt, tā vairāk ir mīlestība, kas sāpina, iedzen grūtībās un liek meklēt atkal jaunu mīlestību. Tā kļūst par nebeidzamu, aizvien jaunu sajūtu meklēšanu.”
Klausītāji pamanījuši, ka operdziedātāja pēdējā laikā biežāk sākusi muzicēt kopā ar vīru, pianistu Vestardu Šimku. Runājot par pāra sadarbību mūzikā, Elīna atklāj: “Jebkurai sievietei liela laime ir vīrs, kurš rūpējas par ģimeni un kura paspārnē sieviete jūtas droši. Vestarda profesija mūsu gadījumā ir brīnišķīgs papildinājums. Protams, mēs ļoti izbaudām tās retās reizes, kad muzicējam kopā. Savas kopīgās koncertprogrammas veidojam kopā, pārrunājot abu muzikālās ieceres, lai programma sagādātu prieku gan mums pašiem, gan klausītājiem. Līdzīgi, kā runājot par kopīgām vērtībām laulībā, arī mūsu profesionālā sadarbība balstās uz abiem būtisko mūzikā.”