Karalis Čārlzs III un princis Viljams pieņēmuši stingru lēmumu attiecībā uz princi Hariju un Meganu Mārklu
Prinča Harija un Meganas Mārklas atgriešanās Lielbritānijā atkal saasinājusi dziļās plaisas karaliskajā ģimenē. Kamēr Harijs ir spēris soļus pretī attiecību uzlabošanai ar tēvu, viņš ar savu brāli Viljamu joprojām tieši nesazinās.
Harijs un Megana, kopā ar bērniem - princi Ārčiju un princesi Lilibetu Anglijā atgriezās 26. augustā. Tomēr viņu atgriešanās no jauna izgaismojusi sarežģītās attiecības karaliskajā ģimenē, kas kļuva saspringtas pēc 2020. gada, kad Harijs un Megana atteicās no karaļnama pienākumiem un pārcēlās uz Kaliforniju.
Bakingemas pils apskatnieki norāda, ka pēdējā laikā Harijs gan mēģina atjaunot saikni ar tēvu. Jūlijā viņš Haigrovas rezidencē tikās ar karali Čārlzu un karalieni Kamillu, bet pēc atgriešanās Lielbritānijā ar tēvu esot vismaz vienu reizi runājis pa tālruni. Klātienē abi kopš tā laika nav tikušies.Tikmēr attiecībās ar brāli nekas neesot mainījies – Harijs un princis Viljams joprojām tieši nesazinās.
Bet neraugoties uz Čārlza gatavību uzturēt kontaktu ar savu jaunāko dēlu, vienā jautājumā karaļa un troņmantnieka - prinča Viljama nostāja pilnībā sakrītot: Harijs un Megana vairs nepārstāv karalisko ģimeni. “Karalis un Viljams ir pilnīgi vienoti – Saseksas hercogi nepārstāv karalisko ģimeni,” norāda karaļnama dzīves apskatnieks Rasels Maierss.
To apstiprina arī fakts, ka 7. septembrī karaļa vārdā plašsaziņas līdzekļiem tika izplatīta vēstule, kurā bija atkārtoti norādīts, ka Harijs un Megana vairs nav strādājošie karaļnama pārstāvji. Skaidrojums tika sniegts pēc vairākiem lūgumiem precizēt pāra statusu pēc atgriešanās Lielbritānijā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Maierss norādīja, ka Viljams neiebilst pret tēva vēlmi uzturēt attiecības ar Hariju un viņa ģimeni -tā esot karaļa paša izvēle. Taču troņmantnieka personiskā nostāja esot daudz stingrāka – nākotnē viņš nevēlas attiecības ar Saseksas hercogiem ne oficiālā, ne privātā līmenī.
Princis Viljams un princese Keita tikmēr cenšas koncentrēties uz ģimeni un saviem karaļnama pienākumiem. Septembrī viņi pavadīja vecāko dēlu princi Džordžu uz pirmo mācību gadu Ītonas koledžā un piedalījās vairākos publiskos pasākumos.
Karaļnama dzīves apskatnieks Saimons Vigars viņu rīcību raksturoja ar šādiem vārdiem: “viņi saglabā mieru un turpināt iesākto”. Pēc viņa teiktā, Viljams un Keita notiekošo uztverot kā “izrādi un senu vēsturi”. Tikmēr kādreizējā karalienes Elizabetes II preses sekretāre Ailsa Andersone uzsvēra, ka Velsas princis un princese vēlas pievērst uzmanību sev svarīgiem jautājumiem, nepieļaujot, ka konflikts ar Hariju un Meganu aizēno viņu darbu.
Karaļnama vēsturniece Amanda Formena atzina, ka situācija, ar ko nākas saskarties Viljamam un Keitai, varētu būt ļoti nogurdinoša. Viņiem pastāvīgi nākas saskarties ar jautājumiem par iespējamo brāļu izlīgumu. Vigars pieļāva, ka jaunu iespēju satuvināties varētu sniegt princeses Diānas nāves 30. gadadiena. Viņaprāt, Diāna nebūtu pieļāvusi tik dziļu konfliktu starp saviem dēliem.
Tomēr drīzs izlīgums netiek prognozēts. “Uzticība ir zudusi,” sacīja Andersone, vienlaikus paužot cerību, ka tā nav sagrauta pilnībā un nākotnē attiecības vēl varētu uzlaboties.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas