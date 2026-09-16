"Es biju kā salipusi grāmata, un viņš man tagad katru lappusi ver vaļā," - Kristīne Lindenblate atklāj, kā mīļotais Dzintariņš mainījis viņas dzīvi
Šova “Slavenības. Bez filtra” dalībniece Kristīne Lindenblate uzskata - kopš viņas dzīvē ir dzīvesbiedrs Dzintars, viņa būtiski mainījusies. Sieviete atzīst, ka kļuvusi atvērtāka un viņš palīdzējis atklāt viņā tādas šķautnes, kuras iepriekš bijušas apslēptas.
“Viņš tā kā atver mani. Es varbūt biju tā kā salipusi grāmata – lappuses salipušas grāmatai, tad viņš man tagad katru lappusi ver vaļā un tā kā – nu, lasi, skaties bildes, lasi,” savas sajūtas tēlaini raksturo Kristīne.
Dzintars, šķiet, nepacietīgi gaida Kristīnes atgriešanos, un abu saruna ir gana rotaļīga. Kristīne neslēpj, ka līdzās mīļotajam netrūkst arī nerātnību, tomēr romantiskajai dzīvei ir arī otra puse. Atgriežoties mājās Norvēģijā, Kristīni sagaida ne tikai Dzintars, bet arī kaudze sadzīvisku pienākumu. Viņa atzīst, ka lielajā mājā darba netrūkst – jākārto telpas, jārūpējas par teritoriju un jādomā par ikdienas saimniecību. “Es baigā mājsaimniece esmu kļuvusi,” atzīst Kristīne.
Tā kā Dzintars lielāko dienas daļu pavada darbā, mājas rūpes lielā mērā paliek Kristīnes ziņā. Lai gan viņa smejas par jauno lomu, dzīve lielajā mājā salīdzinājumā ar mazo dzīvokli nozīmē krietni vairāk darāmā.