Jaunā paaudze to nesapratīs: 90. gadu ikdienas paradumi, kas mūsdienās ir tikpat kā izzuduši
1990. gadi bija vesela ēra, kas nepazuda vienā mirklī. Tas notika nemanāmi.
Zvanīšana uz mājas tālruni. Braukāšana apkārt, līdz atradi savus draugus. Iecienītākā raidījuma gaidīšana pie televizora. Pavadīt stundu veikalā, neko nenopērkot. Kaut ko sameklēt īstā grāmatā. Fotogrāfiju izgatavošana, nezinot, kā tās būs izdevušās. Mēs nezinājām, ka šīs parastās, mazās lietas kļūs par atmiņām, kuru mums pietrūks visu atlikušo dzīvi.
Lietas no 90. gadiem, kas bija ikdiena, bet šodien ir gandrīz izzudušas
1. Zvanīšana uz mājas tālruni, lai sarunātu tikšanos - Ja gribēji satikt draugus, nebija iespējas uzrakstīt ziņu vai nosūtīt atrašanās vietu. Vajadzēja piezvanīt uz mājas numuru un cerēt, ka telefonu pacels īstais cilvēks. Ja draugs nebija mājās – bija jāzvana vēlāk.
2. Draugu meklēšana, vienkārši braukājot apkārt - Bērni un pusaudži devās ārā un meklēja draugus pagalmā, uz ielas vai pie daudzdzīvokļu mājām. Nebija čatu grupu un GPS – dažreiz vajadzēja vienkārši minēt, kur pārējie varētu būt.
3. Gaidīšana pie televizora uz savu iecienīto raidījumu - Ja nokavēji seriāla sēriju vai filmu, nebija iespējas to noskatīties jebkurā laikā. Vajadzēja būt mājās konkrētajā stundā un gaidīt, kad sākas pārraide.
4. Fotofilmiņu pirkšana un bilžu attīstīšana - Fotogrāfējot ar fotoaparātu, nevarēja uzreiz redzēt rezultātu. Filmiņa bija jānodod attīstīšanai un dažas dienas jāgaida, lai uzzinātu, vai bildes izdevušās.
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5. Ierakstu veikšana kasetēs no radio - Daudzi ierakstīja savas iecienītākās dziesmas no radio uz kasetēm. Vajadzēja īstajā brīdī nospiest ieraksta pogu un cerēt, ka dīdžejs nerunās pāri dziesmas sākumam.
6. Mūzikas klausīšanās ar kasešu atskaņotāju - Lai pārietu uz nākamo dziesmu, vajadzēja pārtīt kaseti uz priekšu vai atpakaļ. Dažreiz palīdzēja pildspalva, ar kuru manuāli grieza kasetes lentu.
7. Enciklopēdiju un grāmatu izmantošana informācijas meklēšanai - Ja vajadzēja uzzināt faktus skolas darbam, meklēja bibliotēkā vai biezās enciklopēdijās. Nebija iespējams vienā sekundē ierakstīt jautājumu internetā.
8. Vēstuļu rakstīšana - Saziņa ar cilvēkiem citās pilsētās vai valstīs notika ar vēstulēm. Vajadzēja uzrakstīt tekstu, nopirkt marku un gaidīt, kad adresāts saņems sūtījumu.
9. Avīžu un žurnālu pirkšana ziņu uzzināšanai - Ziņas par pasauli, slavenībām vai notikumiem daudzi uzzināja no rīta avīzes vai žurnāla, nevis no telefona ekrāna.
10. Ceļošana ar karti rokās - Braucot uz nepazīstamu vietu, vajadzēja izmantot papīra karti, pierakstīt maršrutu vai jautāt ceļu cilvēkiem uz ielas.
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11. Tikšanās bez nepārtrauktas saziņas - Kad cilvēki izgāja no mājas, viņi bieži nebija sasniedzami. Ja bija norunāts satikties pulksten 17.00, bija jābūt tur laikā – nebija iespējas pēc piecām minūtēm uzrakstīt, ka kavēsies.
12. Videokasešu noma un filmu skatīšanās mājās - Lai noskatītos filmu, devās uz video nomu, izvēlējās kaseti un vakarā skatījās to televizorā. Filma bija jāatgriež noteiktajā laikā.
13. Spēles ārā līdz tumsai - Bērni pēc skolas bieži pazuda pagalmā uz vairākām stundām – spēlēja futbolu, brauca ar velosipēdiem vai vienkārši pavadīja laiku kopā bez telefoniem.
14. Telefontālruņu kabīnes uz ielām - Ja vajadzēja piezvanīt ārpus mājām, meklēja publisko telefonu. Līdzi bieži bija monētas vai telefona kartes.
15. Piezīmju blociņi ar telefona numuriem - Kontakti nebija saglabāti telefonā. Cilvēku numurus pierakstīja kladēs, adrešu grāmatiņās vai uz lapiņām, kuras bija viegli pazaudēt.
16. Reklāmas un katalogi pastkastītē - Daudzi jaunumus par precēm, atlaidēm un veikaliem uzzināja no drukātiem katalogiem un bukletiem, nevis interneta reklāmām.
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17. Rindas veikalos un biļešu kasēs - Daudzas lietas nevarēja pasūtīt internetā. Vajadzēja doties uz veikalu vai kasi un gaidīt savu kārtu.
18. "Ierakstīt filmu" ar videomagnetofonu - Ja gribēji saglabāt filmu vai raidījumu, to ierakstīja videokasetē. Vajadzēja pareizi iestatīt laiku un cerēt, ka ieraksts izdosies.
19. Spēļu konsoles ar kasetēm un diskiem - Spēles nebija lejupielādējamas dažu sekunžu laikā. Vajadzēja nopirkt konkrētu spēli veikalā un rūpīgi glabāt kaseti vai disku.
20. Garlaicība kā ikdienas sastāvdaļa - Nebija nepārtraukta satura plūsmas telefonā. Cilvēki biežāk vienkārši sēdēja, domāja, skatījās pa logu vai paši izdomāja, ko darīt.